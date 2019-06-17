興德前校長假文書案　教育行政主任供稱調查時感校方施壓 (15:41)

被告陳章萍（46歲）被控於2017年5月24日，使用虛假興德學校求職者面試紀錄表格。

時任屯門區高級教育行政主任、現任屯門區總校發展主任鄭國仁供稱，教育局於2017年收到有關興德學校聘用張錦輝為教職員的投訴，而張錦輝已遭取消教師資格。教育局同年4月去信要求興德學校終止聘用張錦輝，他與另外兩名同事於5月24日前往興德學校調查，在會議室會晤時任校長陳章萍、時任校監鍾佳榮、時任校董陶錫源。

鄭國仁指出，其中一事項是有關聘用張錦輝，遂要求學校呈交相關聘請文件。會面中由秘書尋找學校教職員面見應徵者紀錄文件後遞給被告，被告過目後，再交予教育局職員檢查。其後，鄭國仁要求索取學校面見應徵者紀錄的文件副本。

鄭國仁補充稱，興德學校屬資助學校，故遵從《學校行政手冊》中第7章「人事管理」的要求，內有提到學校應妥為保存所有與僱傭工作有關的資料，員工檔案應存放一段合適時間，故要求學校提供相關聘用文件。

辯方盤問時多次質疑是否被告直接將面見應徵者文件交予鄭國仁，鄭國仁回應稱記不起細節。辯方又提到，會晤時負責傳遞的江姓秘書落淚，鄭國仁回應稱不記得此事，但記起會晤期間，忽然有20多人敲門進入會議室站着，「我覺得係學校安排」，他們目的是表達如何支持校長，自此氣氛變得「uneasy」，「我覺得係增加我哋（教育局職員）壓力」、「挑戰我哋點解要查」，當中有一名校方的男士落淚。

辯方盤問另一名證人、當日在場的高級學校發展主任梁焯輝，稱會晤時是否有女秘書哭泣；梁焯輝回應表示，學校當時接受調查，估計秘書因工作壓力「好緊張、好唔開心」，故過程中有「情緒表達」。辯方再詢問秘書是否因找文件感壓力，梁焯輝稱「感覺唔到」，但尋找某些文件需時較長。

另一名同行的教育局主任葉枝欣供稱，確認當日取走面見應徵者紀錄的附本，與正本一致。聆訊下午繼續。

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