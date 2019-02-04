【逃犯條例】曾鈺成：要林鄭下台換特首屬一廂情願　陳智思：林鄭要不斷繼續道歉 (14:43)

曾鈺成表示，林鄭月娥在今次事件中，雖嚴重低估反對聲音，並已錯失解決問題的幾個關鍵時機，但他支持林鄭月娥繼續留任。主持問他能否取代林鄭月娥當特首時，他即答說：「Of course not！（當然不！）」 。

另外，行政會議召集人陳智思今早在香港電台一節目稱，大批市民過去兩個星期接連上街，反映修例工作「完全失敗」，對林鄭月娥是一個「很大的教訓」，又說她「現在是非常的歉意」，對事件觸發如此大爭議「一定是很內疚」。

陳智思續稱，林鄭月娥性格是一個「做事的人」，「如果她真是一個政客，她的歉意不是只會說一次，是說十次、二十次，因為有時只說一次是並不足夠的」，但如今她「可能真的要不斷講（道歉），什麼場合也要繼續講，令人家真的認為她是真誠，她在這方面是要改善。」

逃犯條例 相關報道：

服畢涉傘運案刑期出獄 黃之鋒回應林鄭發言：她流的是眼淚 市民流的是血

官媒評論文章質疑策動市民上街者 有政治目的擬攻擊中央政府

夏志誠：望市民見到林鄭道歉真誠 年輕人毋須只爭朝夕

【不斷更新】夏慤道現場情況

兩學者指警低估人數 稱最少150萬

示威者叫下台 林鄭發稿道歉 黑衣白花 百萬人喊撤回

短片紀錄：6‧16反修例遊行 從日到夜8小時

夏志誠：200萬人和平遊行 屬法治良知聲音

民主派聯署促林鄭辭職 取消6‧12衝突「暴動」定性

圖輯：6月16日反修例遊行