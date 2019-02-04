【逃犯條例】曾鈺成：要林鄭下台換特首屬一廂情願　陳智思：林鄭要不斷繼續道歉 (14:43)

民陣昨日（16日）舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，特區政府昨晚發新聞稿表示，特首林鄭月娥向公眾致歉。民建聯創黨主席兼立法會前主席曾鈺成，在彭博電視的英語訪問中表示，希望林鄭月娥能嚴肅考慮向市民真誠道歉。他亦表明，特首只能由中央任命和罷免，她是否下台不能由她自己決定，若外界認為有人會比她更勝任和更獲市民信任，是一廂情願。
曾鈺成表示，林鄭月娥在今次事件中，雖嚴重低估反對聲音，並已錯失解決問題的幾個關鍵時機，但他支持林鄭月娥繼續留任。主持問他能否取代林鄭月娥當特首時，他即答說：「Of course not！（當然不！）」 。
另外，行政會議召集人陳智思今早在香港電台一節目稱，大批市民過去兩個星期接連上街，反映修例工作「完全失敗」，對林鄭月娥是一個「很大的教訓」，又說她「現在是非常的歉意」，對事件觸發如此大爭議「一定是很內疚」。
陳智思續稱，林鄭月娥性格是一個「做事的人」，「如果她真是一個政客，她的歉意不是只會說一次，是說十次、二十次，因為有時只說一次是並不足夠的」，但如今她「可能真的要不斷講（道歉），什麼場合也要繼續講，令人家真的認為她是真誠，她在這方面是要改善。」
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