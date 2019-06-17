城大生稱佔旺遭警抓下體終止索償願付訟費　官：呈堂片顯示警用過分武力 (14:41)

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據入稟狀，原告為李卓軒，被告為警務處處長。原告指他於2014年12月1日在旺角一帶遭警方暴力對待，包括被抓下體、以索帶反鎖，和遭非法羈留等，原告在入稟狀中預示索償額不少於1000萬元。

案件原本在高等法院審理，幾經轉折後轉介區域法院處理，並已完成預審程序。惟原告一方今日在庭上表明，已跟被告達成和解，原告更願支付八成訟費，法官李樹旭粗略估計金額達20至30萬元。

李官不滿意雙方安排，指法庭已完成審訊準備，反問雙方現階段才決定和解，「是否浪費法庭資源？」李官續說，他看過相關證供後，認為原告一方在案中絕對有爭拗空間，指出呈堂影片亦顯示警方執法時使用過分武力，故此再問原告一方是否維持和解決定。原告一方僅稱「他（原告）沒有信心」。

李官表示，原告只是一名剛畢業大學生，關注他能否支付幾十萬元訟費，又說若最終原告因負債破產，他會感「不舒服」。李官甚至向被告一方明言「如果你當事人打算教訓這名年輕人，導致他申請破產，我將感到非常失望」。

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