【逃犯條例】香港眾志：罷課集會改立法會煲底舉行　中四生昨首遊行不滿僅暫緩修例 (14:05)

青年反修例關注組、中學反修例關注組以及香港眾志，今早（17日）在添馬公園發起罷課。有學生認為，「暫緩」修例未能滿足港人訴求，政府應撤回修例；另有學生不同意「暴動」定性，要求追究警方暴力行為的責任。至下午約1時，香港眾志透過Telegram宣布，由於天氣惡劣，今天的罷課集會改到立法會「煲底」示威區舉行。
聖保羅書院中四生譚同學表示，這幾日發生的事「震撼」，故連同6名同學前來參與罷課集會，表達對事件的關心，和支持反修例的運動。昨日（16日）首次遊行的他說，「香港人好少咁齊心」，認為條例牽涉人權問題，質疑政府為何逼切修例。對當局目前只「暫緩」修例，他亦認為未能滿足港人訴求。
譚同學續稱，「6．12」當日的衝突嚴重，認為學生追尋理想，但遭警察暴力對待，「看電視直播見到掟催淚彈，又『呯』一聲，就覺得，是否有必要開槍去對待學生呢？」他因此被激發昨日首次遊行。對於修訂《逃犯條例》，他認為內地人權保障程度為「最低」，將來港人若被內地打壓，恐怕會被內地以不同罪名引渡。
聖類斯中學中五生楊同學表示，「6．12」當日參與罷課後到中環碼頭天橋，他不同意警方定性當日示威為「暴動」。據他觀察，大部分示威者均冷靜及理性談判和表達訴求，但警方行動則暴力，「不應該開槍射人，在無給警示下便掟催淚彈，甚至掟向救護站旁；速龍小隊又幾十個人衝向示威者打他，明明他什麼都沒做，只是站在路中心，這行為很不對。」他希望政府撤回修例，及追究警方暴力行為的責任。
香港眾志副主席鄭家朗指出，昨日遊行的任何一項訴求，政府均沒接受，甚至未言「撤回」修例，故將繼續商討下一步如何做，不會就此罷休。對現場下着雨，至12時許僅約10人在添馬公園草地響應罷課，鄭家朗回應稱，昨日遊行人數令人鼓舞，中學生亦了解香港人彼此支持的狀態，相信學生會陸續前來。
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