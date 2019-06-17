英籍漢涉偷女伴財物罪名不成立　逾期居留判緩刑 (15:56)

現年38歲的英籍被告Donnelly Kieran Thomas，原被控4項控罪，包括於去年5月31日和6月3日，在上環一個單位內偷竊一部手機及手提電腦，又於6月10日在灣仔某單位內企圖盜竊1000元現金。被告承認的違反逗留條件罪，則指他獲准逗留至去年4月20日，惟被告於去年12月仍然留港。控方表示將有6名證人，並會呈上閉路電視片段及一段長約半小時的錄影會面片段。

在首兩項盜竊控罪中，被告與南非籍、首名受害人Brits Michelle已分手，但被告仍暫住於對方家中。裁判官在裁決時指出，案發當天首名受害人與被告發生激烈爭執後離開寓所，其後發現遺留了手提電話，之後發現家中的手提電話及手提電腦均不見了，家中閉路電視則拍攝了被告曾取走她的手提電話和手提電腦。

裁判官分析案情表示，被告在6月1日才取走首名事主的手機，但控方只控告被告在5月31日行事，且被告根本沒事主手機及手提電腦的登入密碼，不排除被告真誠相信，提取她的物品只是欲挽留對方。

裁判官續說，至於被告第3項企圖盜竊控罪，次名受害人報警時，除了提及見到被告在單位內取其銀包，手執兩張500元紙幣，還稱之後發現銀包內的6000元不翼而飛，當中證據更加強烈，但控方只檢控被告企圖盜竊1000元，沒有檢控該6000元失竊，認為控罪不穩妥，故裁定該3項盜竊及企圖盜竊罪名全不成立。

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