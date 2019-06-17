以為10歲親女入睡大肆非禮　內地漢認罪還押候判 (14:51)

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34歲被告化名YJF，報稱任地盤工人。案中受害人X，即被告長女，案發時只有10歲。控方透露，X的個案已有社工跟進，又說其現況良好，可以讓專家接見以準備受害人影響報告。法官遂下令索閱X的影響報告、被告心理及精神科報告，將案押後至下月15日判刑。

辯方求情稱，被告由於與妻子爭執及家庭財政壓力，使他「整個人崩潰」，事後更曾企圖自殺。X亦有替被告寫求情信，辯方形容X思想正面，已徹底原諒被告。

案情指出，被告妻子去年8月初帶同3名女兒搬離單位。案發去年8月11日，被告得到妻子批准，接X及二女單位留宿一夜。被告睡在兩女中間，趁X閉上眼時，突然脫下自己及X的褲子爬到X身上，用下體非禮X私處，更非禮她的胸部及私處。X當時其實仍未入睡，清楚知道被告正非禮她，惟X感到害怕，又記起被告曾稱有情緒病，因此不敢反抗。最終X輕輕郁動手部，令被告察覺她依然清醒，才停止非禮。

X翌日起牀便離開被告寓所，因一直感尷尬而未有向他人透露事件，直至X的母親接她回家後，追問下X哭着告訴母親。X母隨即致電質問被告，被告起初否認犯案，後來又改口稱「沒勇氣生存下去」，着X母看好三個小孩。X母最終向社署求助，警方拘捕被告。

被告在警誡下招認犯案，稱「阿Sir我知錯，我認我有非禮過個女，我都係一時性衝動。我都唔想㗎」。

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