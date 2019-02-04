用妻子假入息證明申「白居二」免補地價　夫認欺詐判240小時社服令 (13:16)

被告譚浩傑（39歲）已婚，與妻子育有兩名子女，根據申請「白居二」規定，他們所屬的申請資格，家庭月薪不得超過4萬元，但被告與妻子的月薪比上限超出500元。

裁判官判刑時表示，雖然被告一家月入只是超過規定限額500元，但實際上令被告成功免補地價284萬元。裁判官考慮被告自加拿大返港後，一直有穩定工作、奉公守法，今次犯案只是為了一家人安居樂業；社會服務令報告正面，加上被告已清還所有款項予房委會，包括涉案單位地價、房價及房委會的行政費用，所以判處被告接受社會服務令。

案情指出，被告與妻子於2013年向房委會申請以「白居二計劃」購買資助房屋單位，參與計劃的要求為二人合共月薪不得超過4萬元，但兩人月薪略高於4萬元。房委會遂要求夫婦釐清並提交工作證明，被告妻子因而要求其廣告公司東主友人製作虛假的工作證明，並簽名作實，稱被告妻子在該廣告公司製作，月薪16,000元。所有申請由被告遞交，兩夫婦的家庭月薪調低後，最終以聯合白表買家身分，購入筲箕灣東旭苑一個單位。

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