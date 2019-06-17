【消委會報告】電子簽證網站魚目混珠　搜尋引擎排名高不代表屬官網 (13:14)

消委會表示，某些代辦電子簽證的網站，在搜尋引擎排名及曝光率高，令消費者誤以為是官方網站，直至申請出現問題或發現收費過高時，始知該網站與當地政府部門無關。消費者不但要額外支付費用經官方渠道再次申請，更冒上個人資料外泄風險，日後亦難以追究。

其中有消費者向消委會投訴，有網站刻意隱瞞公司背景，存心誤導消費者為官方網站。張女士前往澳洲前上網申請電子旅行簽證，瀏覽關於申請簽證的文章時，按下當中連結進入A網站，因該網站有澳洲國旗圖片，和以「immi」、「eta」文字組成的網址，令她誤以為是澳洲入境處網站，並按指示填寫個人資料並以信用卡完成付款。張女士其後才從朋友得悉，所付費用是官方收費（20澳元/約100港元）近8倍（100美元/約780港元），並發現A網站內有細小字體聲明，網站由私人公司營運，與澳洲政府無關，被多收的費用是申請的「服務費」。

另有消費者表示，於搜尋引擎輸入「加拿大簽證」，登入在搜尋結果排首位的C網站，其後發現支付了折合約500港元申請費，但官方費用只需7加元（約40港元），並從銀行方面得悉C網站所屬公司是在新加坡註册，自知難以追討損失。

消委會提醒有需要辦理電子旅行簽證的消費者注意，搜尋引擎排名不能作準；要先了解申請手續及官方收費，如發現網站所收申請費跟官方收費不同或明顯過高，應提高警惕，並核查該網站背景及可信性；如對各國簽證要求有疑問，應向各國駐港領事館查詢。

消委會報告 相關報道︰

一餅店牛油蛋糕反式脂肪達攝入上限84%

25款洗碗碟機潔淨度參差 最貴逾2萬元僅3.5分（附評分一覽）

長者體檢計劃收費相差逾16倍 部分平價計劃不包基本檢查項目