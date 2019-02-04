【消委會報告】長者體檢計劃收費相差逾16倍　部分平價計劃不包基本檢查項目 (12:00)

調查涵蓋9間私營公司、兩間私營醫院及一間非牟利機構提供的長者體檢計劃，收費由460元至7740元不等。19個計劃中只有10個接受合資格長者使用「醫療券」，但部分設有使用限制。

是次調查的長者體檢項目，一般包括血液化驗、腎功能和肝功能檢查、尿液及糞便檢查，及骨質密度檢查等。部分計劃看似收費較低，實則是將一些重要檢查項目，改以自選或附加檢查項目形式出售，例如其中兩間收費較便宜的機構，骨質疏鬆症檢查是以附加形式供選購，分別額外收費750元及1160元。

同時，不同計劃使用的醫療儀器，以及檢查複雜程度亦不同，例如部分計劃使用只能作初步篩驗、不能確診的超聲波儀器，為長者檢查骨質密度；消委會稱，若長者已被評為骨折風險較高，應在醫生建議下接受「雙能量X光吸收測量檢查」，以診斷是否患上骨質疏鬆症。

另外，調查發現部分長者體檢計劃未有安排醫生為客戶解讀報告，其中一間機構表示，只能安排註冊護士或保健主任解讀；另有一間規定若要求醫生講解報告、諮詢或跟進，須收費350元至600元。消委會亦指出，6間機構表示長者如需向醫生諮詢合適的檢查計劃，須另行約見醫生並繳付診症費，由210元至650元不等。

部分私營公司有在網上出售體檢計劃，但網上購買的計劃一般設有期限，逾期作廢，且並非所有計劃都容許更改檢查項目；若要取消網上訂單，只有兩間機構可分別安排全數退款，或退回已繳費用的3%或250元，以較高者為準。

消委會另提醒，調查中7間機構設有領取及約見講解報告的期限，由兩個月至一年不等，一旦逾期，報告或被銷毀。

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