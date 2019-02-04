【消委會報告】19款非預先包裝食品反式脂肪超標　2酥皮湯酥皮樣本超標5倍（附名單一覽） (12:20)

19款反式脂肪含量比例超標食品一覽*

（每單位重量／反式脂肪含量佔總脂肪比例／每樣本佔世衛建議每日攝入百分比）

酥皮忌廉湯酥皮樣本

「Little Fusion」酥皮西蘭花忌廉湯 $18（53克／11%／70%）

「Ufufu Café（KF）」焗酥皮粟米湯 $30（42克／12%／61%）

「Oliver's Super Sandwiches」酥皮忌廉磨菇湯 $36（44克／12%／60%）

「Café 360」$36（38克／11%／59%）

「Amitie Kitchen」龍蝦忌廉湯加酥皮 $50.5（44克／3.1%／59%）

「意粉屋 Spaghetti House」蘑菇森林忌廉湯加酥皮 $69（41克／11%／56%）

「夏捌月 Summer August」酥皮周打魚湯 $32（34克／11%／39%）

曲奇／蛋糕

「聖羅蘭餅屋」牛油蛋糕 $16/件（297克／2.3%／84%）

「多多麵包」長曲奇 $98/磅（6克／2.5%／36%）

「超群 Maria's」牛油切餅 $6/件（53克／4.2%／27%）

雞批

「新華茶餐廳」雞批 $9/件（115克／4.3%／49%）

「快樂餅店」雞批 $9/件（104克／4.2%／47%）

「喜喜冰室」雞批 $13/件（105克／3.4%／46%）

「蛇竇樂香園咖啡室」雞批 $10/件（94克／4.3%／43%）

「華輝餐廳 Mayo Wah Fai Restaurant」雞批 $14/件（125克／2.6%／28%）

「批&撻 Pie & Tart」雞批 $14/件（146克／2.3%／34%）

咖哩角

「多多麵包」咖哩角 $9/件 （88克／2.7%／31%）

其他食物

「Panash」糖環冬甩 $10/件（54克／2.5%／20%）

「Mos Burger」薯條 $16/份（138克／2.4%／18%）

*註：排序按每樣本佔世衛建議每日攝入百分比，由高至低排列

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