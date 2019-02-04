【消委會報告．短片】25款洗碗碟機潔淨度參差　最貴逾2萬元僅3.5分（附評分一覽） (11:08)

潔淨表現方面，小型座枱式樣本表現參差，最薄身的「樂聲Panasonic」NP-TFM1表現較差，只獲1.5分，其他小型座枱式樣本的評分由3分至4分。座地式樣本的評分由2.5分至4.5分，「Miele」G 6620 SC及「惠而浦Whirlpool」WIC3B19的表現較突出，「金鼎Candy」CDP 2D1145 X的表現則較遜色。

潔淨及過水程序完成後，樣品會馬上烘乾碗碟及餐具，烘乾程度以試驗人員目測每件碗碟及餐具上的水點或水滴痕迹數目評分，小巧型樣本「東芝Toshiba」、「美的Midea」、「樂信Rasonic」及「樂聲Panasonic」的整體表現較遜色，碗碟上發現較多水點，只得1分或1.5分。大型座地式樣本的表現差異頗大，評分由2分至5分，「西門子Siemens」S N278I36TE、「Miele」、「依萊克斯Electrolux」ESL4201LO及「Gorenje」均獲5分，表現最好；「惠而浦Whirlpool」WIO 3033DEL的表現則較差，發現塑膠食物盒上留有較明顯的水迹，只有2分。

綜合全部測試結果，6款小型座枱式樣本中，「樂聲Panasonic」NP-TFM1（4,580元）表現較差；大型座地式樣本中「西門子Siemens」SR26T897EU、「西門子Siemens」SN278I36TE、「Miele」G 6620 SC、「依萊克斯Electrolux」ESI 5550 LAX，表現較佳，總評分均獲4星。

消委會提醒消費者選購洗碗碟機時，應先了解洗碗碟量，以及考慮洗碗碟機專用洗滌劑的用量及開支。

25款洗碗碟機評分一覽（價錢／整體評分*）

座枱式洗碗碟機

1. 美的Midea DWP63602A（$3,198／3.5）

2. 東芝Toshiba DWS-22AHK（$2,898／3.5）

3. 美的Midea M1(G)（$2,799／3.5）

4. 金鼎Candy CDCP 6/E（$3,880／3.5）

5. 樂信Rasonic RDW-J5W（$2,180／3.5）

6. 樂聲Panasonic NP-TFM1（$4,580／2.5）

座地式洗碗碟機

45厘米闊獨立式

7. 西門子Siemens SR26T897EU （$9,190／4）

8. Bosch SPS66TI01E（$12,800／3.5）

9. 西門子Siemens SR215W03CE（$6,990／3.5）

10. 金鼎Candy CDP 2D1145 X（$5,380／3）

60厘米闊獨立式

11. 西門子Siemens SN278I36TE（$13,290／4）

12. Miele G 6620 SC（$13,980／4）

13. 西門子Siemens SN236W00ME（$9,290／3.5）

14. 金鼎Candy CDPM 3T62PRDFX（$6,898／3.5）

15. 惠而浦Whirlpool WFC 3C26 X（$6,690／3）

16. 金章Zanussi ZDF26011WA（$6,480／3）

45厘米闊嵌入式

17. 依萊克斯Electrolux ESL4201LO（$8,680／3.5）

18. 惠而浦Whirlpool ADG522X（$7,990／3.5）

60厘米闊嵌入式

19. 依萊克斯Electrolux ESI 5550 LAX（$11,800／4）

20. Bosch SMV68MD01G（$18,800／3.5）

21. 惠而浦Whirlpool WIC 3B19（$9,990／3.5）

22. Gorenje GV67260（$22,800／3.5）

23. Bauknecht GSXP X384A3（$20,750／3.5）

24. 金鼎Candy CDIM5146（$6,880／3.5）

25.惠而浦Whirlpool WIO 3033DEL（$12,990／3.5）

*5分為滿分

相關報道︰【消委會】一餅店牛油蛋糕反式脂肪達攝入上限84%