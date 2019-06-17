【消委會報告】一餅店牛油蛋糕反式脂肪達攝入上限84% (10:57)

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消委會聯同食物安全中心，去年底從連鎖快餐店、外賣店、烘培店和餐廳等不同食肆，購入上述75款食品樣本測試。測試另外發現，Panash九龍灣德福廣場分店糖環冬甩的反式脂肪含量，則高出A-1 Bakery九龍城廣場分店的冬甩達3倍，分別佔世衛建議每天攝入上限約20%及5%。

測試另外發現，酥皮忌廉湯的酥皮反式脂肪平均含量偏高，所測試的16款樣本中，有8款酥皮樣本的反式脂肪含量，每100克中平均達2.5克，是同一食品中湯水的30倍。其中在深水埗西九龍中心Cafe 360，一碗酥皮連湯的反式脂肪含量，合共已等同世衛建議每日攝入上限的77%。

消委會引述世衛資料，反式脂肪及飽和脂肪會增加人類血液「壞膽固醇」的含量，其中反式脂肪同時會減少「好膽固醇」的含量，增加罹患冠心病的風險。

另外，在這75款測試食品樣本中，有35款即47%的總脂肪含量，達到食安中心的「高脂」水平；即每100克食物樣本中，有超過20克總脂肪。

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