【逃犯條例】金鐘道路未全開通　市民︰行多兩步無問題　周末可續遊行 (09:45)

民陣發起的反修訂《逃犯條例》遊行昨晚（16日）結束，部分示威者之後一度繼續佔據政府總部外部分馬路。今早（17日）近9時，夏慤道部分路段和添美道仍未開通。有在附近上班市民表示，佔據馬路造成少許不便，但願意作出犧牲；亦有市民認同應爭取當局撤銷「暴動」定性，不過認為不應再佔據，建議可繼續在周末遊行。
在海富中心上班的潘小姐，每日從旺角區乘巴士到政府總部下車，再到海富中心上班，今日因夏慤道仍被示威者佔據，需多花約15分鐘由中環步行至上班地點。不過，她認為修訂《逃犯條例》是惡法，又認為特首林鄭月娥應清晰告訴市民會撤回修訂，故「老一輩犧牲些少，行多兩步沒什麼問題」。
另一市民何小姐在統一中心上班，上周四（13日）因示威者行動，獲公司容許在家處理公事。她認同要爭取當局撤銷「暴動」定性，昨日亦有參與遊行，但認為政府已經讓步，「全部stop（停止）這個（逃犯）條例，這都是遲早問題，擺擺下便沒有了」，亦希望示威者行動不要太影響上班上學的人，「整天這樣佔據，對外國看我們都不是這樣好；整天這麼緊張，其實和平上班的一天，為何有這樣的場面？不是太好」，希望事件盡快平息，又稱示威者可繼續在周末遊行表達意見。
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