【逃犯條例】金鐘連儂牆凌晨現燭海　學生當義務急救員留守 (09:07)

前來鞠躬悼念的大專學生Hayson稱，認為事件「好可惜」，「為爭取自由失去生命，有點不值得」，亦是令他參與昨日（16日）遊行的其中一個原因，「很不希望再有下一個」。他表示，留守是希望可令政府撤回修例，批評政府昨日的聲明未能回應市民訴求，但不希望有暴力事件發生。

上周日（9日）有遊行、本身有急救證書的中五學生Samuel，今日則轉換角色，以急救員身分凌晨留守，自發提供醫療協助。他表示，目前正在考試期間，本無計劃留守至凌晨，但見現場急救員人手不多，加上早前見到警方使用過度武力，「見到咁多人受傷，於心不忍」，希望可出一分力。他又表示，很多同學包括應屆文憑試的考生，今次亦有到場，令他更希望參與其中。

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