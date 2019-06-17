【逃犯條例】金鐘連儂牆凌晨現燭海　學生當義務急救員留守 (09:07)

今日（17日）凌晨時分，一度繼續有不少留守金鐘的反對修訂《逃犯條例》示威者，到政府總部旁的「連儂牆」以燭光悼念，及向日前在太古廣場危站反修例期間墮斃的男子鞠躬致意。凌晨約1時，大批示威者在連儂牆對出放置燃點燭光，形成一片燭海。
前來鞠躬悼念的大專學生Hayson稱，認為事件「好可惜」，「為爭取自由失去生命，有點不值得」，亦是令他參與昨日（16日）遊行的其中一個原因，「很不希望再有下一個」。他表示，留守是希望可令政府撤回修例，批評政府昨日的聲明未能回應市民訴求，但不希望有暴力事件發生。
上周日（9日）有遊行、本身有急救證書的中五學生Samuel，今日則轉換角色，以急救員身分凌晨留守，自發提供醫療協助。他表示，目前正在考試期間，本無計劃留守至凌晨，但見現場急救員人手不多，加上早前見到警方使用過度武力，「見到咁多人受傷，於心不忍」，希望可出一分力。他又表示，很多同學包括應屆文憑試的考生，今次亦有到場，令他更希望參與其中。
逃犯條例 相關報道：
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例遊行 連儂牆 太古廣場 黃衣人 編輯推介