【逃犯條例】夏志誠：望市民見到林鄭道歉真誠　年輕人毋須只爭朝夕 (08:45)

對特首林鄭月娥昨晚發新聞稿向市民致歉，夏志誠認為，道歉最少是值得肯定的方向，「希望市民看得到真誠」，善良香港人的雪亮眼睛應會看到和明白。

至於仍有年輕人不滿林太對遊行的回應，夏志誠表示，希望透過祈禱和唱歌等宗教力量，平伏一點情緒，「事實上不是在於爭朝夕，好多事不是說立刻要成功，不是說現在不成功就失敗，不是這樣看事情」，寄語年輕人要有不屈韌力堅持下去，「今日不聽，明天又講；明天不聽，後日再講」。

夏志誠表示，至凌晨2時見現場相對平靜，自己亦有些疲累，故先回去稍作休息，現場仍有1至2名神父留守陪伴年輕人，自己再過一段時間會再來。

另外，計劃留守在立法會示威區至今早的17歲應屆文憑試考生雷同學表示，自己不想離開，早上會直接參加罷課行動。雷同學表示，中學修讀中史後，了解到中國不公義的事，「如果這條例通過了，是會用中國法律套在香港，可想而知中國的東西是多麼恐怖」。他舉例說，香港法治是疑點利益歸被告，在內地則要被告證明自己無罪，故不希望政府修訂《逃犯條例》。

跟雷同學一起的約60歲黃女士表示，留守是為了照顧未成年的雷同學，又認為政府的謊言和暴力離譜，「愈是坐得久，很和平地坐在整個（我們覺得的）佔領區，愈坐得久，代表贏個政府愈多」，又稱港人要在適當時候表現出團結，以公民抗命的一種姿態堅持。

到凌晨近3時，一名男子到立法會外示威區與示威者發生口角，隨即有人上前勸阻，數十人亦在旁邊歌唱《Sing Hallelujah to the Lord》；該名男子其後坐在旁邊。

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