【逃犯條例．不斷更新】500人添馬公園悼墮斃反修例示威者 (20:31)

負責主持追思儀式的天主教神父張樂天形容有人喪生是不幸，希望在追思會為亡者祈禱，願他安息，同時強調大家應以和平理性方式抗爭。

63歲曾女士表示，得悉有示威者喪命後落淚。她說，作為母親，想起死者的父母必定很傷心。曾女士本月9日為反修例首次遊行，看到每次遊行集會都有很多年輕人，「好多只是穿校服，但就要承受催淚彈」，希望可為年輕人及已去世的示威者繼續爭取反修例。

【17:55】龍和道聚集人數眾多，全線被佔據，群眾高呼「對話」、「不撤不散」。特首辦外未見有代表回應，市民聚集逾1小時仍未散去，未有按在場立法會議員的呼籲離去。

立法會議員區諾軒表示，有市民在網上平台討論設下特首回應的死線，在其中一項網上投票中，有4000多人認為應以周四（20日）作死線。另一議員朱凱迪稱，民主派會爭取明日（18日）與林鄭月娥會面。

【17:06】部分遊行人士佔據金鐘龍和道東西行線。另外，大批市民到達特首辦外，要求與特首林鄭月娥對話。

【16:05】立法會議員朱凱廸、區諾軒等率領一批市民行至特首辦外，要求與特首林鄭月娥對話。現場有鐵馬防線，約30名軍裝警員佈防。

特首辦外添華道有逾10輛警車。

【16:00】行政會議成員林正財下午約4時見傳媒，他表示，留意到昨日（16日）遊行包含「學生不是暴動」標語訴求，他個人認為學生大部分是和平，少數被捕者所控告的罪名，有待警方詳細調查、律政司考慮後按其當日行為作檢控，「政府完全無定性哪一天所發生的事為暴亂」。

【15:11】立法會議員朱凱廸在立法會「煲底」示威區發言稱，有說法表示特首林鄭月娥今日可能會召開記者會，他呼籲留守的市民聽完林鄭月娥發言後，出發行到特首辦要求對話；如無記者會，則下午3時出發往特首辦。他說，群眾有智慧，要求林鄭月娥直接面對市民，並盡快答覆市民訴求，即撤回修例、追究警方武力鎮壓、要求取消「暴動」定性，及要求特首下台。

相關報道：林正財稱學生非暴徒 任志剛撐林鄭續當特首

【12:22】議會陣線立法會議員區諾軒在立法會示威區表示，示威者離開夏慤道馬路，是希望釋出善意及維持民意。他向公眾及媒體強調，示威者此舉並非撤退，是為更長遠的抗爭作準備。

他提到，與部分示威者商討後，有人建議到禮賓府，亦有人稱今晚（17日）應否再為前日（15日）墮樓身亡的示威者舉行追悼會，「不是一組人決定，要大家一起決定」，因此希望現場示威者可以一起商討進一步行動。

區諾軒強調，現時並非「搞嘉年華」，目標是要求政府盡快出來對話，撤回條例及回應市民的四大訴求，包括要求特首林鄭月娥下台和釋放被捕市民等，惟他表示暫時未就死線有共識，仍需繼續與示威者及市民商討。

現時立法會示威區仍有逾百名示威者聚集。

【11:50】示威者準備主動退出馬路前，一起商討此後如何保持抗爭的實力，其間有人提出學習韓國示威者推翻總統的模式，即逢假期聚集以不影響其他市民生活，爭取更多市民認同。

【10:55】夏慤道全線重開。

【10:47】上午10時許，在夏慤道有示威者表示，現時夏慤道示威者人數太少，呼籲「一齊走」離開馬路，「要做番啲事，贏回民意」。議會陣線立法會議員區諾軒亦在場呼籲市民離開夏慤道，到添美道一帶示威區繼續留守，以免失去民意，「當愈多人來到，我們可開的條件就愈高」。

有示威者反對自願離開馬路，稱現時雖然人數少，但不認為警察會來清場，反而應繼續在夏慤道佔領至下班時間，讓更多市民再出來支持。

現時已有不少示威者從夏慤道散去，走向添美道一帶示威區。移走的現場示威者表示，他們願意主動搬走放置在夏慤道的水馬等障礙物，釋出善意，希望特首林鄭月娥願意出來與年輕人談判。

區諾軒稱，民主派今日的目標是要求林鄭月娥出來對話，今日將會是「死線」。

【08:10】留守龍和道的數十名市民走回行人路，警方隨即清理馬路上障礙物；惟夏慤道行車線上有示威者向到場談判組警員表示，他們已自願讓出龍和道，不存在阻礙市民上班，特首林鄭月娥須面對群眾，撤銷《逃犯條例》修訂、撒銷對上周三（12日）示威者「暴動」的指控，並釋放被捕人士。示威者又質疑警方是否已準備長槍和布袋彈等清場，要求林鄭月娥現身跟在場市民對談。

到近8時，現場警方人員開始向中環方向後退。

【07:40】今早（17日）近7時，警察公共關係科高級警司（社區關係）余鎧均呼籲，通宵留守夏慤道和龍和道的反對修訂《逃犯條例》市民離開馬路回到行人路，強調並非清場，只是希望開通馬路讓市民上班上學，並稱在龍和道發現磚頭和武器；警隊的談判組人員會由愛丁堡廣場一邊開始向夏慤道方向，呼籲市民離開馬路，軍裝警員亦會開始清除障礙物。但不少市民均暫無意離開。

大多數遊行市民昨晚（16日）雖已離開，惟至今日清晨6時許，金鐘夏慤道和龍和道等仍未開通，政府總部及立法會附近街道仍被佔據或堵塞，其中夏慤道則仍有逾百人留守，部分人席地而睡，亦有人自發清理附近垃圾。特首辦內仍泊有多輛警車戒備。

被佔據的街道，包括龍和道與龍合街交界至愛丁堡廣場一段、立法會道、龍匯道、添美道及添華道，當中龍和道隧道及龍和道近會展等位置，示威者仍擺放了水馬作路障。金鐘海富中心及政府總部一段夏慤道亦封閉。

九巴及城巴新巴則宣布，多條巴士行車路線受影響，和不停部分巴士站。政府總部亦已關閉。

逃犯條例 相關報道：

政府消息：草案形同「撤回」 涂謹申：不接受林鄭道歉

圖輯：民陣反修例第4次遊行

警：最高峰33.8萬人遊行 民陣：接近200萬

特首「放下身段」道歉？林正財信林鄭「無身段無野心」

民主派聯署促林鄭辭職 取消6‧12衝突「暴動」定性