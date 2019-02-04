【逃犯條例．不斷更新】夏慤道重開示威者稱為贏民意　民主派今日定死線促林鄭公開對話 (12:22)

他提到，與部分示威者商討後，有人建議到禮賓府，亦有人稱今晚（17日）應否再為前日（15日）墮樓身亡的示威者舉行追悼會，「不是一組人決定，要大家一起決定」，因此希望現場示威者可以一起商討進一步行動。

區諾軒強調，現時並非「搞嘉年華」，目標是要求政府盡快出來對話，撤回條例及回應市民的四大訴求，包括要求特首林鄭月娥下台和釋放被捕市民等，惟他表示暫時未就死線有共識，仍需繼續與示威者及市民商討。

現時立法會示威區仍有逾百名示威者聚集。

【11:50】示威者準備主動退出馬路前，一起商討此後如何保持抗爭的實力，其間有人提出學習南韓示威者推翻總統的模式，即逢假期聚集以不影響其他市民生活，爭取更多市民認同。

【10:55】夏慤道全線重開。

【10:47】上午10時許，在夏慤道有示威者表示，現時夏慤道示威者人數太少，呼籲「一齊走」離開馬路，「要做番啲事，贏回民意」。議會陣線立法會議員區諾軒亦在場呼籲市民離開夏慤道，到添美道一帶示威區繼續留守，以免失去民意，「當愈多人來到，我們可開的條件就愈高」。

有示威者反對自願離開馬路，稱現時雖然人數少，但不認為警察會來清場，反而應繼續在夏慤道佔領至下班時間，讓更多市民再出來支持。

現時已有不少示威者從夏慤道散去，走向添美道一帶示威區。移走的現場示威者表示，他們願意主動搬走放置在夏慤道的水馬等障礙物，釋出善意，希望特首林鄭月娥願意出來與年輕人談判。

區諾軒稱，民主派今日的目標是要求林鄭月娥出來對話，今日將會是「死線」。

【08:10】留守龍和道的數十名市民走回行人路，警方隨即清理馬路上障礙物；惟夏慤道行車線上有示威者向到場談判組警員表示，他們已自願讓出龍和道，不存在阻礙市民上班，特首林鄭月娥須面對群眾，撤銷《逃犯條例》修訂、撒銷對上周三（12日）示威者「暴動」的指控，並釋放被捕人士。示威者又質疑警方是否已準備長槍和布袋彈等清場，要求林鄭月娥現身跟在場市民對談。

到近8時，現場警方人員開始向中環方向後退。

【07:40】今早（17日）近7時，警察公共關係科高級警司（社區關係）余鎧均呼籲，通宵留守夏慤道和龍和道的反對修訂《逃犯條例》市民離開馬路回到行人路，強調並非清場，只是希望開通馬路讓市民上班上學，並稱在龍和道發現磚頭和武器；警隊的談判組人員會由愛丁堡廣場一邊開始向夏慤道方向，呼籲市民離開馬路，軍裝警員亦會開始清除障礙物。但不少市民均暫無意離開。

大多數遊行市民昨晚（16日）雖已離開，惟至今日清晨6時許，金鐘夏慤道和龍和道等仍未開通，政府總部及立法會附近街道仍被佔據或堵塞，其中夏慤道則仍有逾百人留守，部分人席地而睡，亦有人自發清理附近垃圾。特首辦內仍泊有多輛警車戒備。

被佔據的街道，包括龍和道與龍合街交界至愛丁堡廣場一段、立法會道、龍匯道、添美道及添華道，當中龍和道隧道及龍和道近會展等位置，示威者仍擺放了水馬作路障。金鐘海富中心及政府總部一段夏慤道亦封閉。

九巴及城巴新巴則宣布，多條巴士行車路線受影響，和不停部分巴士站。政府總部亦已關閉。

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