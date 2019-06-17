護士設傷口護理診所　難忘助病患避過截肢 (06:00)

瑪嘉烈醫院造口及傷口護理顧問護師羅小明年輕時在英國求學，修讀護士課程，回港後在瑪嘉烈醫院擔任外科護士，其後於1993年負笈英國進修傷口護理。1994年，她在瑪嘉烈醫院開設第一個護士診所，負責造口及傷口護理。

羅小明憶述，籌備護士診所時備受質疑，不少人疑惑是否值得開設，她認為一時三刻未能接納新事物屬正常現象，需向不同持份者解說。護士診所設立後不久，一名約50歲男子患有嚴重的靜脈潰瘍，醫生一度建議截肢，但她與病人及醫生商討，希望繼續護理傷口，避免即時截肢，大約半年後傷口癒合改善，病人毋須截肢，後來愈來愈多個案獲轉介至該護士診所。

羅小明解釋，任職教師、護士等需要長期站立的人，較容易患上靜脈潰瘍，因長期站立導致靜脈瓣損壞，無法完全閉合，令靜脈血液倒流並積聚在下肢，引致痕癢，用力抓癢或會出現傷口。她說，靜脈潰瘍一般會出現在膝蓋以下的位置，多數是腳跟，部分患者會以為穿着壓力襪或紮綳帶會加劇病情，是病人誤解，壓力襪及繃帶有助傷口癒合。

羅小明著重持續培訓護士，1998年起推行「造口和傷口聯絡護士培訓計劃」，2005年增設病房造口和傷口聯絡護士，過去10年在瑪嘉烈醫院及九龍西醫院聯網先後舉行100場講座或工作坊，向逾2800名護士教授護理傷口技術。她亦參與制定本地及國際的傷口護理指引，提升傷口護理水平。

她將於6月底退休，回顧過去多年，曾服務骨科、內科、外科、兒科及腫瘤科部門，見證病人的傷口逐漸恢復，或適應使用造口的生活，她感到相當鼓舞，「愈做愈開心」，她退休後會重返醫管局服務病人。