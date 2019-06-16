【逃犯條例遊行】特首「放下身段」道歉？林正財信林鄭「無身段無野心」 (23:48)

政府消息人士今晚較早時表示，特首今次已「放下身段」道歉，希望遊行人士盡快散去。林正財晚上接受《明報》查詢時對此並不認同，因為他認識林太多年，「林太從來都無身段、無野心」，形容林太在政府多年，或給人感覺「官味、有精英氣燄」，但強調對方真心想為香港好，他說：「她（林鄭月娥）是阿媽心腸，不是阿媽心態」。

林正財強調，明白市民的觀感與落差，但絕對相信特首會帶領管治團隊作深刻反省，「是否在政治環境下，聽不到市民心聲？相信林太真的會深刻反省」。他表示，這幾天有與林太溝通，感覺林太都認為政府在事件上做得差、令社會撕裂，「是真心對香港、對市民不好」，他認為今晚的政府聲明，特首致歉「絕對不是官樣文章」。

另外，行政會議召集人陳智思對《明報》表示，林太上任兩年多以來，做了很多好事，亦一直想為香港做事，對於今次修例引發社會很多誤解感到可惜。

圖輯：6月16日反修例遊行

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