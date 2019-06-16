【逃犯條例遊行．林鄭道歉】涂謹申斥林鄭道歉沒有誠意　促辭職 (21:41)

民陣今日（16日）再發起反修例遊行，特首林鄭月娥晚上8時半發聲明向市民致歉，民主黨立法會議員涂謹申稱，林鄭月娥的道歉是沒有誠意，因為市民是要求撤回草案，現時仍堅持停止立法會修例工作，一讀仍然存在。涂謹申指出，林鄭道歉的時間已經超過市民相信她是有誠意道歉的時間。
涂謹申指出，上星期有百萬人大遊行，林鄭月娥不但沒有道歉，還出稿要求周三（12日）審議，今次大遊行之前一日仍不願道歉，只向建制派道歉，而且仍堅持自己所做的事是對，「我相信市民不會接受這個道歉。我作為市民及立法會議員，我也不會接受這個道歉。」
涂謹申認為，今次遊行人數較上次遊行更多，林鄭月娥才出一個冷冰冰的道歉。她道歉的時間已經超過市民相信她是有誠意道歉的時間，「我相信市民不會接受這個道歉。我作為市民及立法會議員，我也不會接受這個道歉。」
涂謹申表示，如果林鄭月娥繼續做，政府只會寸步難行；如果她仍對香港有少許感情，請她立即辭職，如果她堅持辭職，中央政府一定會批准。如果她堅持不辭職，只是戀棧權位。他說，林鄭月娥現時「假撤回」，她仍會把握機會再次將惡法放上立法會，「市民不要每星期遊行才有安全，請林鄭你走！」
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