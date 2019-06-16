【逃犯條例遊行．林鄭道歉】涂謹申斥林鄭道歉沒有誠意　促辭職 (21:41)

涂謹申指出，上星期有百萬人大遊行，林鄭月娥不但沒有道歉，還出稿要求周三（12日）審議，今次大遊行之前一日仍不願道歉，只向建制派道歉，而且仍堅持自己所做的事是對，「我相信市民不會接受這個道歉。我作為市民及立法會議員，我也不會接受這個道歉。」

涂謹申認為，今次遊行人數較上次遊行更多，林鄭月娥才出一個冷冰冰的道歉。她道歉的時間已經超過市民相信她是有誠意道歉的時間，「我相信市民不會接受這個道歉。我作為市民及立法會議員，我也不會接受這個道歉。」

涂謹申表示，如果林鄭月娥繼續做，政府只會寸步難行；如果她仍對香港有少許感情，請她立即辭職，如果她堅持辭職，中央政府一定會批准。如果她堅持不辭職，只是戀棧權位。他說，林鄭月娥現時「假撤回」，她仍會把握機會再次將惡法放上立法會，「市民不要每星期遊行才有安全，請林鄭你走！」