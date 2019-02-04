【逃犯條例遊行．林鄭道歉】政府消息：草案形同「撤回」　林正財：特首致歉非官樣文章 (23:44)

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【21:11】民主黨立法會議員涂謹申指出，上星期有百萬人大遊行，特首林鄭月娥不但沒有道歉，還出稿要求周三（12日）審議，今次大遊行之前一日仍不願道歉，只向建制派道歉，而且仍堅持自己所做的事是對，「我相信市民不會接受這個道歉。我作為市民及立法會議員，我也不會接受這個道歉。」
【20:58】政府消息人士稱，今晚發聲明中提及的「政府重申並無重啟程序的時間表」就等於《逃犯條例》修訂草案「自然死亡」，形同「撤回」修例。消息人士表示，特首已放下身段道歉，希望遊行人士盡快散去。
【20:34】民陣再發起反修例遊行，政府晚上8時29分發表聲明，特首林鄭月娥向市民致歉，承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務。
林鄭月娥承認，由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心。
政府回應遊行全文如下：
就今日（16日）的遊行，政府發言人作出以下回應：
過去兩個星期日，十分多市民透過遊行表達意見，政府明白市民遊行是出於對香港的關心和熱愛。
對於市民一直以平和、理性方式表達意見，行政長官清楚聽到，並認同這正是香港作為一個文明、自由、開放、多元的社會，一直展現的互相尊重、和而不同的精神。政府重視和珍惜香港這些核心價值。
考慮到社會有強烈不同的意見，政府已停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作，希望藉此可讓社會盡快回復平靜和避免任何人受到傷害。政府重申並無重啟程序的時間表。
行政長官承認由於政府工作上的不足，令香港社會出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心，行政長官為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務。
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