【逃犯條例遊行】警：最高峰33.8萬人遊行　民陣：接近200萬 (23:59)

岑子杰稱，今次遊行人數代表市民非常憤怒，一方面是特首林鄭月娥昨日的回應「完全面向北京」，未正面回應市民訴求，另一方面是對警方「一次又一次的暴力鎮壓」表達不滿。

問及下一步的步署，岑子杰表示要先待林鄭月娥的進一步回應；明日的「三罷」行動不會由民陣發起，相信市民會自發，亦會有愈來愈多人響應。

【23:30】警方估計，今日經原定路線遊行人數，最高峰為33.8萬人。

「香港發展中心」委託科技大學經濟系前主任雷鼎鳴就今日（16日）遊行，表示採用科學方法估算遊行人數，得出遊行總人數為40萬人。

【23:06】民陣晚上11時宣布，遊行人數接近200萬人。

民陣同一時間在facebook帖文表示，要求完全撤回修例、撤銷定性6月12日集會為暴動、特首林鄭月娥下台等，若政府不回應，「二百萬+1位市民一定會繼續出來遊行上街」。民陣未有解釋該一名市民的由來。

民陣召集人岑子杰稱，今日（16日）遊行打破多個紀錄，包括開放軒尼詩道6條行車線、駱克道、謝斐道、告士打道等。民陣其後為昨日（15日）於金鐘墮斃的示威者默哀。

民陣今日發起第4次反修例遊行。晚上8時半，特首林鄭月娥發聲明向市民致歉，但遊行人士現時仍聚集於金鐘一帶，未有散去。

民陣本月9日舉行第3次反修例遊行，大會稱有103萬人，警方表示最高峰時有24萬人參與。

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