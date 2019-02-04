【逃犯條例】林鄭母校校友高呼「Carrie Lam，shame on you」 (16:38)

民陣今日（16日）再發起反修例遊行，特首林鄭月娥的中學母校嘉諾撒聖方濟各書院約50名校友，在灣仔譴責林鄭月娥上周三（12日）以警方武力鎮壓示威者，並多次大叫「Carrie Lam，shame on you！（林鄭月娥，可恥！）」。
其中一名校友陳小姐表示，不能接受林太昨日（15日）稱警隊執法是「天公地義」，認為警隊用了不合理武力對待示威者。她批評，林鄭不惜一切強推修例，以武力對待示威者；母校校訓是「力行仁愛、實踐真理」，但林鄭是「力行惡法、實踐歪理」。
另外，不少市民自製標語及道具參加遊行，有市民戴頭盔眼罩，並說以後的集會都可能要「全副武裝」出動；另有市民手寫「唔好搞我後面」橫額，表達對警方濫權的不滿。
參與遊行的40歲梁小姐上周日（9日）和上周三均沒有出席遊行或集會，但她看見警察用催淚彈驅散手無寸鐵示威者的消息，感到痛心，因此今日帶上頭盔和眼罩遊行。
約30歲的陳小姐則與友人手持「唔好搞我後面」橫額，語句出自上周二晚（11日）有警察在金鐘站搜查市民隨身物品的短片。陳小姐表示，她覺得警方隨意搜身是濫權，周三又用暴力驅散和平示威者，對此極度不滿。她又說，不接受當局暫緩修例，今日再出來遊行，要求政府撤回修例。
逃犯條例 相關報道：
促收回「暴動」定性 社工爸爸：咁樣就暴動，以後仲有人敢出嚟？
過往不談時事 羅慶才一個聲明響號角 反修例浸聯會會長 今上街頭不賀節
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例遊行 林鄭月娥 編輯推介