【逃犯條例】林鄭母校校友高呼「Carrie Lam，shame on you」 (16:38)

其中一名校友陳小姐表示，不能接受林太昨日（15日）稱警隊執法是「天公地義」，認為警隊用了不合理武力對待示威者。她批評，林鄭不惜一切強推修例，以武力對待示威者；母校校訓是「力行仁愛、實踐真理」，但林鄭是「力行惡法、實踐歪理」。

另外，不少市民自製標語及道具參加遊行，有市民戴頭盔眼罩，並說以後的集會都可能要「全副武裝」出動；另有市民手寫「唔好搞我後面」橫額，表達對警方濫權的不滿。

參與遊行的40歲梁小姐上周日（9日）和上周三均沒有出席遊行或集會，但她看見警察用催淚彈驅散手無寸鐵示威者的消息，感到痛心，因此今日帶上頭盔和眼罩遊行。

約30歲的陳小姐則與友人手持「唔好搞我後面」橫額，語句出自上周二晚（11日）有警察在金鐘站搜查市民隨身物品的短片。陳小姐表示，她覺得警方隨意搜身是濫權，周三又用暴力驅散和平示威者，對此極度不滿。她又說，不接受當局暫緩修例，今日再出來遊行，要求政府撤回修例。

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