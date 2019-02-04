【逃犯條例】矽谷200港人集會呼「林鄭下台」　默哀獻花悼示威者墮樓亡 (15:52)

港人林小姐對《明報》網站表示，正身在美國的訪問學者、中大政治與行政學系副教授馬嶽在現場發言，批評林鄭月娥昨日記者會上的講話仍無悔意，透過電腦上網看其言論時，「好想打爆個電腦」。

馬嶽提醒市民，7月2日前要登記為選民，以便來屆立法會選舉投票。

林小姐透露，集會期間有一名男子想「逐個影低我哋的大頭，被主持人即時喝止」，有參與者要求該男子刪除相關片段。

林小姐表示，矽谷本身沒有唐人街，在當地的香港人平日較「鬆散」，現在眼見香港「出事」，有很多人出來關心和聲援香港，要求釋放被捕市民，「真係好感動」。

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