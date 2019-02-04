【逃犯條例】矽谷200港人集會呼「林鄭下台」　默哀獻花悼示威者墮樓亡 (15:52)

香港民陣今日（16日）再發起反修例遊行，在美國矽谷當地時間周六（15日）晚上，有約200人應當地團體「北加州香港會」呼籲，穿黑衣出席集會聲援，其間高呼「林鄭下台」、「撤回送中條例」和「我們不是暴亂」等口號，又向昨日（15日）在金鐘太古廣場外墮斃的黃衣示威者獻花及默哀一分鐘。
港人林小姐對《明報》網站表示，正身在美國的訪問學者、中大政治與行政學系副教授馬嶽在現場發言，批評林鄭月娥昨日記者會上的講話仍無悔意，透過電腦上網看其言論時，「好想打爆個電腦」。
馬嶽提醒市民，7月2日前要登記為選民，以便來屆立法會選舉投票。
林小姐透露，集會期間有一名男子想「逐個影低我哋的大頭，被主持人即時喝止」，有參與者要求該男子刪除相關片段。
林小姐表示，矽谷本身沒有唐人街，在當地的香港人平日較「鬆散」，現在眼見香港「出事」，有很多人出來關心和聲援香港，要求釋放被捕市民，「真係好感動」。
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