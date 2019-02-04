【逃犯條例遊行】促收回「暴動」定性　社工爸爸：咁樣就暴動，以後仲有人敢出嚟？ (16:00)

【16:00】26歲黃小姐與友人印了近2000份選民登記表，分頭在維園不同地方派發，又製作一份有關不同年齡層在過去立法會選舉投票率的單張。她說，反修例不只是遊行集會，亦要在議會內抗爭；過去18至40歲的選民投票率偏低，因此冀透過派發選民登記表，鼓勵市民投票。雖然過去議會出現過議員被DQ，她仍相信選票有用，「是市民最大的力量」。選民登記下月2日截止。
【15:40】民陣再次發起反《逃犯條例》修訂遊行，今日（16日）是父親節，33歲社工黎先生帶同兩個月大的兒子及兩歲女兒參與遊行。黎先生說，作為父親，見到警方當日對示威者使用過分武力，包括射擊頭部，當時不少年輕人與婦女手無寸鐵，「覺得好心痛」。他說，欣賞年輕人的勇氣，「他們是為不願行出來的人表達意見」。
黎先生要求政府撤回修例，並收回「暴動」定性，「咁樣就暴動，仲得了？以後仲有人敢出嚟？」。他說，擔憂子女的未來，今次是為他們走出來。
大學生林小姐手持親手摺的花到場。她說，站出來是因為對政府氣憤不已，「覺得林鄭答非所問，全程遊花園」。她說，若政府不願意撤回修例，「會繼續用自己方式抗爭」，即使民陣取消明日「三罷」，自己也會繼續做，「抗爭是一個過程，不是站出來一日就可以」。
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