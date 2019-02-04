【逃犯條例遊行】促收回「暴動」定性　社工爸爸：咁樣就暴動，以後仲有人敢出嚟？ (16:00)

【15:40】民陣再次發起反《逃犯條例》修訂遊行，今日（16日）是父親節，33歲社工黎先生帶同兩個月大的兒子及兩歲女兒參與遊行。黎先生說，作為父親，見到警方當日對示威者使用過分武力，包括射擊頭部，當時不少年輕人與婦女手無寸鐵，「覺得好心痛」。他說，欣賞年輕人的勇氣，「他們是為不願行出來的人表達意見」。

黎先生要求政府撤回修例，並收回「暴動」定性，「咁樣就暴動，仲得了？以後仲有人敢出嚟？」。他說，擔憂子女的未來，今次是為他們走出來。

大學生林小姐手持親手摺的花到場。她說，站出來是因為對政府氣憤不已，「覺得林鄭答非所問，全程遊花園」。她說，若政府不願意撤回修例，「會繼續用自己方式抗爭」，即使民陣取消明日「三罷」，自己也會繼續做，「抗爭是一個過程，不是站出來一日就可以」。

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