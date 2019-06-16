【逃犯條例】8大專學生會籲明日「三罷」　促政府撤修例收回暴動定性 (15:52)

參與「三罷」的八間院校學生會，包括香港浸會大學、香港演藝學院、香港理工大學、香港中文大學、香港恒生大學、香港教育大學、香港城市大學，以及香港科技大學學生會。香港中文大學學生會外務副會長陳偉霖表示，特首林鄭月娥完全沒有回應港人訴求，亦沒有就警方濫用暴力交代。他指出，各大專院校學生會完全不能接受當局暫緩修例的決定，感到十分憤怒，並對昨日（15日）一名男子在太古廣場墮樓不治，感到非常遺憾和惋惜。

陳偉霖宣布，多間大專院校學生會發起明日（17日）進行「三罷」，希望市民透過罷工、罷市和罷課，逼使政府給香港人一個回應。學生會提出四個訴求，即要求政府撤回修例、收回12日「暴動」的定性、就警察濫權等行為給港人交代，以及停止追究有關衝突的任何罪行。若政府仍未能給香港人合理交代或回應，大專院校學生會不排除延長「三罷」行動。

香港理工大學學生會幹事會外務秘書周美芝表示，從同學參與社會運動的熱烈反應來看，學生會同意「三罷」可逼使政府回應港人訴求，至於行動會否升級，則視乎明天響應「三罷」的人數和政府的回應。

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