【逃犯條例遊行】夏志誠重申不接受修例　天主教徒批林鄭：好蠢，有衝突才暫緩 (15:07)

近千名天主教徒於維園音樂亭出席祈禱會，同唱聖詩及讀經。夏志誠在台上說，暫緩修例即將來可重新提出，所以教徒在此表達不接受修例，「發出清晰的聲音，讓政府知道它有問題」。另外，他呼籲教徒不要妖魔化政府及執法人員，因「他們都是香港人、上主所愛的子女」，並相信沒有人是魔鬼，每人心底都是美善。

約30歲的天主教徒曾小姐表示，不接受特首暫緩修例，因條例影響香港經濟和自由發展，政府應撤回修例。曾小姐與友人手持白花，稱為悼念昨墮樓身亡的示威者，「從來沒想過香港會有人因此犧牲生命。」她認為基督徒在過去一星期的集會唱聖詩，令眾人心境平靜，有助撫平情緒；過去一星期心情低落，上周二（11日）晚更睡不着，希望透過祈禱給予香港人力量。

約60歲天主教徒趙女士表示，上周日（9日）及周三（12日）的遊行和集會均沒有參與，因事忙及擔心體力不足以負荷。對於特首宣布暫緩修例，她批評「好蠢，根本一早應該做，不是等到有衝突才做」；她不接受暫緩修訂，應該要撤回，「修訂對香港根本無好處」。趙說，今天行出來，「難道你（特首）說停，我們就停？」她希望透過遊行表達對政府施政不滿。

夏志誠其後接受訪問稱，暫緩修例是「這一刻可以接受」，因可讓市民喘息；他對昨日有示威者墮樓身亡感到非常難過，擔心會令今天遊行有暴力衝突出現，因此再三呼籲教徒及香港人要和平理性。

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