【逃犯條例遊行．不斷更新．短片】民陣稱200萬人遊行　林鄭晚上8時半致歉　林正財信特首真心反省 (23:57)

在金鐘夏慤道，有人高呼凌晨零時舉行宗教集會。

【23:30】醫管局稱，至晚上11時半，合共7男26女遊行人士不適，分別由救護車送往律敦治醫院及瑪麗醫院治理，其中1人危殆，2人情況穩定，其餘30人經治理後已出院。

【23:20】行政會議成員林正財接受明報查詢時表示，相信特首林鄭月娥是真心道歉，「不是見到遊行好多人、委屈之下道歉，而是真心反省成件事、向市民道歉」。林正財稱，不認同有政府消息人士說特首是「放下身段」道歉。他表示，認識林鄭月娥多年，「林太從來都無身段、無野心」。

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【23:06】民陣稱，遊行人數接近200萬。民陣宣布遊行結束。

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【22:58】循道衞理聯合教會香港堂在facebook表示，因應灣仔及金鐘一帶仍有大批市民遊行未散，該堂今晚會通宵開放。

【22:10】一批基督徒於立法會示威區高唱聖詩《Sing Hallelujah to the Lord》及祈禱，希望政府撤回修例。

【21:55】2014年佔中後成立的支援傘後組織「八十後浪」，於添馬公園草地設置大型屏幕，播放「逃犯條例三部曲」之《砧板上》短片。影片講述香港通過修訂《逃犯條例》後，一名奉公守法的港人，被送返內地受審的過程。現場不少市民坐在草地上觀看。

【21:50】截至晚上7時，遊行人士中合共4男16女不適，由救護車分別送往律敦治醫院及瑪麗醫院治理。

其中一名27歲陳姓女子今午4時許，於銅鑼灣軒尼詩道500號對開時不適暈倒，由男友陪同送往律敦治醫院時昏迷，經治理後情況危殆，據悉她心臟有問題。警方初步調查事件無可疑，暫列有人暈倒案件處理。其餘10人穩定，9人已出院。

【21:32】晚上約9時半，遊行人士佔據金鐘龍和道。

【20:41】政府晚上8時半發新聞稿，特首林鄭月娥向市民致歉。

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金鐘夏慤道仍有大批遊行人士聚集，不停喊「撤回」。

【20:14】民陣facebook稱，救護車一度需要穿過警總對開的遊行隊伍，群眾很快以「分紅海」方式讓救護車暢順通過。政總周圍包括立法會、添美道、海傍一帶坐滿遊行人士。

【19:50】於夏慤道，有市民派發登記做選民的表格，並高舉印有「你有子彈，我有權投」紙牌，呼籲市民盡快登記做選民。

【19:35】佔據夏慤道的遊行人士開出一條「單行線」通道，讓車輛通過。

【19:25】紅棉道天橋已開放予遊行人士。

【19:10】遊行人士佔據夏慤道，現場人士高喊「撤回」。較早前有警員呼籲示威者開路，先讓車輛離去，一度被市民包圍及指罵。

夏慤道車輛受阻，有市民在現場協助指揮車輛掉頭。

灣仔警總外，金鐘道、軒尼詩道及皇后大道東擠滿穿黑衣遊行人士，市民高叫「反送中」、「下台」等口號，有市民高舉「別殺我」標語，亦有市民於天橋上貼上「不撤不退」字句。

銅鑼灣希慎廣場外，有市民自發設補水站。

【18:40】遊行人士佔據夏慤道東行線，往灣仔方向的車輛未能前進。

部分遊行人士向佔領路面的人大叫後退，「返入嚟呀」。

【18:18】中央圖書館外高士威道人潮開始較為疏落，市民可緩慢前行，惟天后方向仍有大批市民沿高士威道加入遊行隊伍，仍未形成龍尾；維園內人潮逐漸散去。

【18:02】維園往軍器廠街一段的告士打道全開；謝斐道亦開放予遊行隊伍。

【17:49】遊行起步逾3小時後，人潮仍絡繹不絕由天后方向進入維園，大部分人前往維園糖街閘口加入遊行隊伍，亦有市民坐在足球場內等候出發。

【17:48】港鐵稱，列車不停站的安排已取消，港島線列車恢復在全線所有車站上落客。部分車站月台仍非常擠迫，視乎實際情況會實施人流管理措施。

【17:35】有人於灣仔莊士敦道、利東街，向市民派發白色絲帶。一名男士高舉寫上「反送中」、「林鄭下台」等字句的白布。

於灣仔站，往中環方向月台有大批人，難以前行。

【17:10】銅鑼灣中央圖書館外高士威道仍迫滿遊行市民，暫未能前進。大批在維園內市民轉往糖街出口加入遊行隊伍。

【17:00】大批身穿黑衣的遊行人士下午近4時已陸續抵達金鐘添美道，不少人中途加入遊行。大批市民坐在立法會示威區外休息，警方在入口架設鐵板，逾10名警員把守。

【16:50】灣仔駱克道開放予遊行人士。

金鐘太古廣場對出，有遊行人士自發大喊「釋放被捕學生傷者」、「林鄭下台」、「警察濫權、無法無天」。

【16:30】金鐘太古廣場天橋下望，黑衣人潮湧湧。

【16:23】灣仔有商業大廈的外牆掛上「譴責612暴力鎮壓！」、「不撤不散！不妥協！」直幡。

【16:13】在灣仔莊士敦道近循道衛理教會附近，沿途有回收站回收膠樽、紙等，有人為遊行參加者加油，提供水，紙包飲品朱古力等。

【16:10】天后站外英皇道，不少遊行市民高舉「問責槍擊，撤回控罪」及「學生沒有暴動」字牌，亦高舉「6‧12衝突」警方向示威者噴胡椒噴霧及示威者受傷的照片，並高叫「撤回」。

【16:08】港鐵宣布，因應警方要求，港島線往柴灣方向列車不停銅鑼灣站和天后站。

【16:00】中央圖書館對出高士威道迫滿遊行人士，大批市民未能前進，不停高呼「下台」。另外，由於維園內市民未能進入高士威道，部分人坐在足球場上等候出發。

【15:50】中環站柴灣線往金鐘、銅鑼灣方向，大批黑衣人緩步行，有人把握時間摺白色紙花。

【15:30】天后站仍擠滿人潮，不少穿黑衣市民等候出閘。明報網站記者觀察，由月台至出閘需花約8分鐘，另有市民於閘內高舉印上「撐自由反惡法」字句的黃色雨傘。

【15:28】南昌站往香港方向，候車乘客見到港鐵安排了一個空車廂，眾人鼓掌，全車盡是黑衣人。

【15:21】港鐵稱，港島線列車已恢復在天后站上落客。

民陣呼籲，市民可由天后直接入高士威道起步，因維園所有閘口已塞滿人。

西鐵南昌站往香港方向，黑衣人頭湧湧，目測大部分是年輕人，也有一家大小。

【15:10】愈來愈多市民到金鐘太古廣場外悼念，現場排有長長人龍，其中一個廣場出入口水泄不通。

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【14:55】現場宣布，遊行龍頭抵達聖保祿醫院門口。

明報記者目測，參與遊行的市民企滿維園三個半足球場，等候出高士威道起步；同時市民不停由天后及銅鑼灣入口進入維園。

【14:45】因香港站實施人潮管制，大批穿黑衣者由香港站位於德輔道中出口離開。

【14:42】民陣發起的反修例遊行起步。

【14:00】民陣今日（16日）再發起遊行，要求撤回修訂《逃犯條例》。約下午2時，多個港鐵站擠滿人潮，不少人身穿黑衣。

多個港鐵站實施人流管理措施，包括：天后、銅鑼灣、香港、油塘、旺角站；個別列車亦有可能不停天后站。