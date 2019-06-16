【逃犯條例．多圖】鄺俊宇否認曾與墮樓示威者通電話　 大批市民獻花悼念 (20:30)

【15:10】愈來愈多市民到金鐘太古廣場外悼念，現場排有長長人龍，其中一個廣場出入口水泄不通。現場有市民派白絲帶，亦有市民派發「反送中」單張。

【13:30】不少市民今日（16日）到太古廣場外獻花，悼念昨日（15日）在該處墮下身亡的一名示威者。

下午近1時，於太古廣場入口外，多名身穿黑衣市民到場獻花及默哀鞠䩑，有市民傷心流淚；現場亦貼滿悼念的紙條。

不少市民自備白花獻給死者，亦有市民在場摺花。鄭小姐到場用紙巾摺成白花，與其他市民一同悼念。她說，昨日得知事件後感十分不開心，「哭了出來，很傷心」。鄭小姐不接受特首林鄭月娥只是暫緩修訂《逃犯條例》，認為「暫緩與撤回不同」，她「不會袋住先」。她又表示，現時社會很多聲音反對修例，不明政府為何不撤回再討論。

一名35歲姓梁、身穿寫有抗議字句雨衣的男子，昨晚（15日）在金鐘太古廣場墮樓後送院不治；警方稱在現場檢獲遺書，暫未知遺書內容是否與反對《逃犯條例》修訂有關。

【社區熱線】

1. 香港撒瑪利亞防止自殺會 24小時熱線：2389 2222

2. 撒瑪利亞會 24小時熱線：2896 0000

（提供中文及多種語言服務）

3. 生命熱線 24小時熱線：2382 0000

4. 東華三院 芷若園 24小時熱線：18281

5. 明愛向晴熱線 24小時熱線：18288

6. 協青社 24小時熱線：9088 1023

7. 利民「即時通」24小時熱線：3512 2626

8. 香港紅十字會 心理支援熱線：3628 1180

（提供中、英語服務）

（6月16日服務時間：10:00-22:00）

9. 生命熱線 青少年專線：2382 0777

（14:00-02:00；對象：24歲以下青少年）

10. 明愛青少年及社區服務 6304 0176

（服務至6月21日 10:00-02:00；對象：青年人及其家長）Whatsapp也可以！

11. 突破輔導中心 2377 8511

（周一至五10:00-18:00；對象：青年人及其家長）

12. 香港青年協會「關心一線」電話：2777 8899

（周一至六 14:00-02:00）

13. 香港小童群益會輔導中心 9084 6924

（服務至 6月17日 09:30-21:30； 對象：家長）

【分區熱線】

屯門區：

救世軍屯門深宵青少年外展服務

即日起至6月17號

24小時熱線： 6037 7780

南區：

明愛南區日+夜外展服務

24小時熱線：9093 7057

沙田：

循道衞理楊震社會服務處

深宵青年熱線：6022 2001 （服務至6月21日）

社工當值時間：

周一至五 22:00-02:00

周六 22:00-06:00

循道衛理楊震社會服務處 沙田青少年綜合發展中心

電話：2609 1855（服務至6月21日）

社工當值時間：

周一至三 10:00-17:30

周四至六 10:00-21:30

九龍城：

循道衞理楊震社會服務處

深宵青年熱線： 6023 0066（服務至6月22日）

社工當值時間：

周二：22:00-02:00

周三至四 18:00-04:00

周五至六 22:00-06:00

循道衛理楊震社會服務處 九龍城青少年外展服務

電話：2395 3101（服務至6月22日）

社工當值時間：

周一至五 10:00-18:00

何文田：

循道衛理楊震社會服務處 何文田青少年綜合發展中心

電話：2718 1330（服務至6月22日）

社工當值時間：

周一至六 10:00-21:30

油尖旺：

循道衛理楊震社會服務處 油尖旺青少年綜合發展中心

電話：2332 0969（服務至6月22日）

社工當值時間：

周一至三 10:15-18:00

周四至六 10:15-22:00

【網上傾心事】

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-Open噏 (24小時緊急情緒支援服務）

平台進入連結：www.openup.hk

Facebook messenger : m.me/openup.hk

WeChat: hkopenup

SMS: 91 012 012

香港撒馬利亞防止自殺會網上情緒支援平台：

iOS 及 安卓平台應用程式：Chat窿

網址：http://chatpoint.org.hk

服務時間：星期一至五早上六時至凌晨一時

星期六、日，及公眾假期早上八時至凌晨一時

逃犯條例 相關報道：

葉劉淑儀：林鄭月娥應向港人道歉

中央懷疑林鄭能力？譚耀宗：感受到中聯辦沒質疑特區政府做法

湯家驊：社會公義輸了給政治 聯署反修例法官應辭職

獅子山現保衛香港直幡 中午遭拆除

路透社：北京嚴重懷疑林鄭能力

【多圖】危站反修例者墮斃 市民到場悼念

律師：有人攜眼罩保鮮紙 涉「藏非法用途工具」被捕

過往不談時事 羅慶才一個聲明響號角 反修例浸聯會會長 今上街頭不賀節

林太斥踰矩記者 「喝極都要問」官方稿刪去

修例暫緩不撤 林鄭避答下台 稱初心站得住腳 認工作不足