【逃犯條例】陳茂波：望暫緩修例可緩和社會氣氛　啟德地皮買家撻訂原因莫衷一是 (13:12)

網誌題為〈守望香港〉，陳茂波表示，政府會在不設時限、抱持開放態度的基礎上，繼續與各界溝通、解說及聽取意見，且承諾在整合意見及向立法會保安事務委員會匯報後，才決定下一步如何。他希望，這有助緩和過去一段時間社會上繃緊的氣氛和張力，提供時間與空間，讓各方能回復在平靜中對話、理性商議。

他指出，上周由於通往政府總部的公眾通道一度受阻塞影響，一幅正在招標的用地需延遲截標，政府會在本周宣布新截標日期。

他亦指出，近日一幅啟德商業用地，由於買方並未能按賣地章程於限期前繳付地價餘額，地政總署已充公買方繳交的按金，並保留追討政府所有損失的權利。他說，市場對此有不同解讀和猜測，莫衷一是，但認為市場對土地需求仍然殷切，政府會盡快將有關用地重新招標。

他又說，即使外圍環境持續不明朗，社會氣氛近期出現緊張，但整體來說，香港的經濟及金融市場仍然穩健及有秩序地運作，政府會繼續監察市場情況及做好應對潛在風險的準備，為市民和企業提供一個穩定可靠的金融環境。

資料顯示，高銀金融（0530）上周二（11日）以近日本港局勢不穩為由，撻訂啟德商業地王。

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