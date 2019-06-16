【逃犯條例】湯家驊：社會公義輸了給政治　聯署反修例法官應辭職 (11:11)

特首林鄭月娥昨日（15日）宣布暫緩修訂《逃犯條例》，行政會議成員湯家驊今早（16日）在商台一節目稱，他作為律師和非常相信法治的人，感到事件是「社會公義輸了一仗給政治」，批評如今香港社會出現了大問題，錯誤的訊息很容易便會傳遍本港。
湯家驊表示，對社會上不少相關意見領袖，在今次《逃犯條例》修訂事件中，都未有發表中肯及客觀意見，感到失望。惟湯家驊亦承認，他自己當初亦低估了修例涉及政治的嚴重程度。
湯家驊強調，林鄭月娥是「很有能力的官員」，她當初堅持修例，是因她作為母親，受台灣殺人案遇害者母親打動，也令她發現要堵塞相關法律漏洞，卻不虞事態轉化成嚴重的政治鬥爭；若然要對她問責，並不公平。
湯家驊表示，今次事件令他感到，特區政府應要成立一些部門，更及時把握民情轉向。他續稱，特區問責班子及行政會議成員過去「太過君子」，未能用香港人聽得明白的語言，向港人清楚解釋政策。這亦涉及近年不少市民對政府的不信任，而這問題並非現屆政府造成，和輕易可以扭轉。
他亦不點名批評高院法官李瀚良，公開參與聯署反對修例，是背棄整個法律制度、法治原則和港人信任，應該辭職。
湯家驊呼籲港人，應以尊重態度看待內地司法制度，內地司法過去5年亦已有很大改善。他亦指出，香港若持續意見兩極化，會更難爭取中央信任，難以取信北京願落實普選特首，甚至令一國兩制無機會在2047年後延續。
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