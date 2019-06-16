【逃犯條例．反修例遊行】新巴城巴特別交通安排 (10:21)

上午10時30分起，受影響的新巴路線為914、948，城巴路線為E11、E11A。

到下午1時30分起，受影響的新巴路線為2（往東區）、106（往東區），城巴路線為102（往筲箕灣）、307（往大埔中心）。

下午2時45分起，受影響的新巴路線包括，2（往中環）、2A、2X、8、8H、8P、15、15B、23、25、26、38、42、65、81（往興華邨）、101、104、109、111、112、113、115、116、601、680、720、722、905、H1、H2（往中環）、X15。

下午2時45分起，受影響的城巴路線包括，1、5B、5X、6、6X、8X、10、11、12A、12M、19、25A、37A、37B、40、40M、70（往南區）、72、72A、75、76、77、88R、90、90B、96、97、103、117（往跑馬地）、170（往沙田）、182、260、307、592、619、671（往鑽石山）、681、690、780、788（往中環）、789、930、930X、962B、962X、967、969、A11（往北角碼頭）。

新巴城巴表示，臨時改道措施或會因應現場警方指示及實際情況調整，並將維持至遊行結束或道路重開。

另外，香港賽馬會表示，今日中環天星碼頭行人隧道投注站，以及灣仔軒尼詩道298號投注站會暫停服務；馬會並將密切留意情況，決定是否需要關閉其他場外投注處。

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