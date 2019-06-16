港聞
下一篇 上一篇

【逃犯條例．反修例遊行】新巴城巴特別交通安排 (10:21)

新巴及城巴發布今日（16日）特別交通安排，為配合港島區今日遊行所致的多項封路安排，會分階段作出相應改道及改站措施。

上午10時30分起，受影響的新巴路線為914、948，城巴路線為E11、E11A。

到下午1時30分起，受影響的新巴路線為2（往東區）、106（往東區），城巴路線為102（往筲箕灣）、307（往大埔中心）。

下午2時45分起，受影響的新巴路線包括，2（往中環）、2A、2X、8、8H、8P、15、15B、23、25、26、38、42、65、81（往興華邨）、101、104、109、111、112、113、115、116、601、680、720、722、905、H1、H2（往中環）、X15。

下午2時45分起，受影響的城巴路線包括，1、5B、5X、6、6X、8X、10、11、12A、12M、19、25A、37A、37B、40、40M、70（往南區）、72、72A、75、76、77、88R、90、90B、96、97、103、117（往跑馬地）、170（往沙田）、182、260、307、592、619、671（往鑽石山）、681、690、780、788（往中環）、789、930、930X、962B、962X、967、969、A11（往北角碼頭）。

新巴城巴表示，臨時改道措施或會因應現場警方指示及實際情況調整，並將維持至遊行結束或道路重開。

另外，香港賽馬會表示，今日中環天星碼頭行人隧道投注站，以及灣仔軒尼詩道298號投注站會暫停服務；馬會並將密切留意情況，決定是否需要關閉其他場外投注處。

逃犯條例　相關報道：

湯家驊：社會公義輸了給政治　聯署反修例法官應辭職

獅子山現保衛香港直幡

路透社：北京嚴重懷疑林鄭能力

【多圖】危站反修例者墮斃　市民到場悼念

律師：有人攜眼罩保鮮紙 涉「藏非法用途工具」被捕

過往不談時事 羅慶才一個聲明響號角 反修例浸聯會會長 今上街頭不賀節

林太斥踰矩記者 「喝極都要問」官方稿刪去

修例暫緩不撤 林鄭避答下台 稱初心站得住腳 認工作不足

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例遊行 新巴 城巴 交通安排 遊行 封路安排 改道措施 改站措施 馬會 投注站 編輯推介

上 / 下一篇新聞

【逃犯條例】湯家驊：社會公義輸了給政治　聯署反修例法官應辭職
【逃犯條例】湯家驊：社會公義輸了給政治　聯署反修例法官應辭職
【父親節】子女在外難陪慶祝父親節　義工上門向八旬郭伯伯送暖
【父親節】子女在外難陪慶祝父親節　義工上門向八旬郭伯伯送暖
【逃犯條例】獅子山現保衛香港直幡
【逃犯條例】獅子山現保衛香港直幡
非華裔男沙田遇劫受傷　失萬元現金電話
非華裔男沙田遇劫受傷　失萬元現金電話
六旬婦秀茂坪墮斃
六旬婦秀茂坪墮斃
【逃犯條例】路透社：北京嚴重懷疑林鄭能力
【逃犯條例】路透社：北京嚴重懷疑林鄭能力
【逃犯條例．多圖】危站反修例者墮斃　市民到場悼念
【逃犯條例．多圖】危站反修例者墮斃　市民到場悼念
短暫時間有陽光　有幾陣驟雨
短暫時間有陽光　有幾陣驟雨
太古廣場平台掛「反送中」橫額　男子墮樓送院不治
太古廣場平台掛「反送中」橫額　男子墮樓送院不治
【逃犯條例】逾7萬人聯署促警撤「暴動」標籤　批警員「淪為暴徒」
【逃犯條例】逾7萬人聯署促警撤「暴動」標籤　批警員「淪為暴徒」
【逃犯條例】要求登記「立法會外大型集會」傷者身分　醫管局：助重大事故控制中心處理
【逃犯條例】要求登記「立法會外大型集會」傷者身分　醫管局：助重大事故控制中心處理
【逃犯條例】癌爸爸中橡膠彈　女兒：政府欠市民一句「對不起」
【逃犯條例】癌爸爸中橡膠彈　女兒：政府欠市民一句「對不起」
【逃犯條例】民主派晤林鄭不歡而散　毛孟靜：她全程黑面
【逃犯條例】民主派晤林鄭不歡而散　毛孟靜：她全程黑面
【逃犯條例】政黨回應　田北辰：新方案須獲多數港人支持　眾志呼籲繼續上街
【逃犯條例】政黨回應　田北辰：新方案須獲多數港人支持　眾志呼籲繼續上街
【逃犯條例】民陣批林鄭無視港人訴求　周日續遊行促撤修例釋放被捕者
【逃犯條例】民陣批林鄭無視港人訴求　周日續遊行促撤修例釋放被捕者
【逃犯條例】醫院要交6．12放假員工名單 工會批涉政治操作白色恐怖
【逃犯條例】醫院要交6．12放假員工名單 工會批涉政治操作白色恐怖
【逃犯條例】藝文界絕食持續　教大講師黎明送院
【逃犯條例】藝文界絕食持續　教大講師黎明送院
【逃犯條例】行會非官守議員支持暫緩修例　理解警方執法
【逃犯條例】行會非官守議員支持暫緩修例　理解警方執法
【逃犯條例】民主派提4要求：撤修例、撤暴動定性、不檢控被捕者、林鄭下台
【逃犯條例】民主派提4要求：撤修例、撤暴動定性、不檢控被捕者、林鄭下台
【逃犯條例】李家超通知立法會收回二讀　梁君彥籲遊行市民和平理性
【逃犯條例】李家超通知立法會收回二讀　梁君彥籲遊行市民和平理性
【逃犯條例】台灣殺人案死者家屬求助民建聯　李慧琼：會要求政府想辦法
【逃犯條例】台灣殺人案死者家屬求助民建聯　李慧琼：會要求政府想辦法
【逃犯條例】港澳辦：續堅定支持林鄭依法施政　讚港警「市民安全守護者」
【逃犯條例】港澳辦：續堅定支持林鄭依法施政　讚港警「市民安全守護者」
【逃犯條例】工總盼各界回歸理性討論　總商會籲政府釋除各方疑慮
【逃犯條例】工總盼各界回歸理性討論　總商會籲政府釋除各方疑慮
【逃犯條例．特首記招】林鄭堅稱分歧只因溝通不足　認未仔細研究大律師公會意見
【逃犯條例．特首記招】林鄭堅稱分歧只因溝通不足　認未仔細研究大律師公會意見
【逃犯條例．特首記招．短片】道歉？下台？林鄭月娥沒正面回應　強調初心正確不撤修例
【逃犯條例．特首記招．短片】道歉？下台？林鄭月娥沒正面回應　強調初心正確不撤修例
600家長出席英華小一入學簡介會　候任校長：視所有學生作兒子
600家長出席英華小一入學簡介會　候任校長：視所有學生作兒子
【逃犯條例】修例由爭議至暫緩全時序
【逃犯條例】修例由爭議至暫緩全時序
【逃犯條例．特首記招】林鄭宣布暫緩修訂逃犯條例　解說後整合意見徵詢議員決定下一步
【逃犯條例．特首記招】林鄭宣布暫緩修訂逃犯條例　解說後整合意見徵詢議員決定下一步
79歲老翁大欖遠足迷路　失蹤13小時後尋回
79歲老翁大欖遠足迷路　失蹤13小時後尋回
76%荃灣舊區家長：兒童學習開支負擔大　社工籲學習券派基層
76%荃灣舊區家長：兒童學習開支負擔大　社工籲學習券派基層
【逃犯條例】網傳內地公安來港冒警執法　警方澄清「絕無其事」
【逃犯條例】網傳內地公安來港冒警執法　警方澄清「絕無其事」
【逃犯條例】林鄭月娥今午3時見記者
【逃犯條例】林鄭月娥今午3時見記者
【逃犯條例】消息：中聯辦急召人代政協明早9時半開會　料談暫緩修例
【逃犯條例】消息：中聯辦急召人代政協明早9時半開會　料談暫緩修例
【逃犯條例】民陣：政府一日未撤修例　會堅持反對下去
【逃犯條例】民陣：政府一日未撤修例　會堅持反對下去
「花王」涉性侵智障女　准保釋下月中再訊
「花王」涉性侵智障女　准保釋下月中再訊
【逃犯條例】中學校長會︰不贊成罷課　政府推修例未顧年輕人感受
【逃犯條例】中學校長會︰不贊成罷課　政府推修例未顧年輕人感受
【逃犯條例】區聞海稱林鄭可道歉　承諾檢討修例決策模式保管治
【逃犯條例】區聞海稱林鄭可道歉　承諾檢討修例決策模式保管治
【逃犯條例】路透社引述資深警務人員︰警隊內不滿特首處理危機「瘋狂」　感成磨心
【逃犯條例】路透社引述資深警務人員︰警隊內不滿特首處理危機「瘋狂」　感成磨心
【逃犯條例】林鄭下午見傳媒宣布暫緩修例　中午先向建制派議員解釋
【逃犯條例】林鄭下午見傳媒宣布暫緩修例　中午先向建制派議員解釋
西環新開業糖水舖遭淋黑油
西環新開業糖水舖遭淋黑油
慈樂邨中年婦墮樓亡
慈樂邨中年婦墮樓亡
時代廣場中年漢墮樓亡
時代廣場中年漢墮樓亡
違規私家車圖衝撞警員　警開兩槍制止　司機負傷棄車逃去
違規私家車圖衝撞警員　警開兩槍制止　司機負傷棄車逃去
【逃犯條例】報道：林鄭料今宣布暫緩修例　鍾國斌：應給機會林鄭　涂謹申：林鄭此前涉政治誤判
【逃犯條例】報道：林鄭料今宣布暫緩修例　鍾國斌：應給機會林鄭　涂謹申：林鄭此前涉政治誤判
美官員︰若非北京行動使情勢急劇升溫　不大可能修訂《香港政策法》
美官員︰若非北京行動使情勢急劇升溫　不大可能修訂《香港政策法》
大致天晴　最高氣溫32度
大致天晴　最高氣溫32度
景賢里開放日入場券逾2萬　今、明兩日免費派發
景賢里開放日入場券逾2萬　今、明兩日免費派發
【逃犯條例】中信天橋深夜人群未散
【逃犯條例】中信天橋深夜人群未散
【逃犯條例】港大醫學院梁卓偉：放下盾牌或雨傘　都是香港人
【逃犯條例】港大醫學院梁卓偉：放下盾牌或雨傘　都是香港人
【逃犯條例．多圖】媽媽集會呼「不要做天安門母親」促撤修例　隻身擋警城姐：林鄭無父母心
【逃犯條例．多圖】媽媽集會呼「不要做天安門母親」促撤修例　隻身擋警城姐：林鄭無父母心
【逃犯條例】郭位函城大師生稱「十分擔心大家」　設法聯絡被捕受傷學生
【逃犯條例】郭位函城大師生稱「十分擔心大家」　設法聯絡被捕受傷學生
【逃犯條例】大律師公會晤鄭若驊　要求撤回修訂
【逃犯條例】大律師公會晤鄭若驊　要求撤回修訂
【逃犯條例】警設「舉報網絡欺凌警務人員熱線」　私隱署接逾50投訴查詢
【逃犯條例】警設「舉報網絡欺凌警務人員熱線」　私隱署接逾50投訴查詢
【逃犯條例】逾百中學校長聯署促擱置修例　憂學生冒遭射擊風險阻法例通過
【逃犯條例】逾百中學校長聯署促擱置修例　憂學生冒遭射擊風險阻法例通過
【逃犯條例】政府提3項草案恢復二讀日期　未提《逃犯條例》修訂
【逃犯條例】政府提3項草案恢復二讀日期　未提《逃犯條例》修訂
【逃犯條例】鍾國斌：立法會短期內難開會　田北俊：再籲自由黨支持擱置修例
【逃犯條例】鍾國斌：立法會短期內難開會　田北俊：再籲自由黨支持擱置修例
【逃犯條例】醫學界促警方避免醫院內拘捕求診示威者　醫管局：致力保障病人私隱
【逃犯條例】醫學界促警方避免醫院內拘捕求診示威者　醫管局：致力保障病人私隱
海關首破冒牌夾公仔店拘6人
海關首破冒牌夾公仔店拘6人
【逃犯條例】建制派倡暫緩修例　民主派續要求撤回
【逃犯條例】建制派倡暫緩修例　民主派續要求撤回
【逃犯條例】致函學校被指製白色恐怖　教育局：有責任了解罷課影響
【逃犯條例】致函學校被指製白色恐怖　教育局：有責任了解罷課影響
【逃犯條例】曾鈺成：暫緩修例可紓怨氣　強推只會港人心中留刺
【逃犯條例】曾鈺成：暫緩修例可紓怨氣　強推只會港人心中留刺
【逃犯條例．短片】演藝學院學生憂創作自由收窄
【逃犯條例．短片】演藝學院學生憂創作自由收窄
【逃犯條例】行會成員意見分歧　陳智思稱對立激烈難討論　湯家驊籲尋中間方案
【逃犯條例】行會成員意見分歧　陳智思稱對立激烈難討論　湯家驊籲尋中間方案
【逃犯條例】「保公義撐修例大聯盟」記者會取消　赴警總慰問前線警員
【逃犯條例】「保公義撐修例大聯盟」記者會取消　赴警總慰問前線警員
【逃犯條例】黨員吳龍飛發起業主聯署反修例　自由黨稱其言論不代表黨立場
【逃犯條例】黨員吳龍飛發起業主聯署反修例　自由黨稱其言論不代表黨立場
【逃犯條例】14神學院聯合聲明促政府暫緩修例　聆聽民意
【逃犯條例】14神學院聯合聲明促政府暫緩修例　聆聽民意
【逃犯條例】陳健波：曾向陳國基表達關注　很多建制派有努力為香港好
【逃犯條例】陳健波：曾向陳國基表達關注　很多建制派有努力為香港好
海怡半島女傭疑向男童淋冷水　涉虐兒被捕
海怡半島女傭疑向男童淋冷水　涉虐兒被捕
【逃犯條例】陸路交通運輸業大聯盟譴責示威堵路　籲各方克制
【逃犯條例】陸路交通運輸業大聯盟譴責示威堵路　籲各方克制
【逃犯條例】27前高官議員包括施祖祥籲撤草案　黎慶寧：香港要冷靜期　盼勿再流血（附名單）
【逃犯條例】27前高官議員包括施祖祥籲撤草案　黎慶寧：香港要冷靜期　盼勿再流血（附名單）
美國委派史墨客7月接任駐港澳總領事
美國委派史墨客7月接任駐港澳總領事
【逃犯條例】人民日報籲和平理性守護香港繁榮穩定
【逃犯條例】人民日報籲和平理性守護香港繁榮穩定
【逃犯條例】田北辰促立法會會期內暫緩討論　稱倘通過修例建制派或失過半議席
【逃犯條例】田北辰促立法會會期內暫緩討論　稱倘通過修例建制派或失過半議席
【逃犯條例】家長聯盟反對楊潤雄製白色恐怖　教聯會：參與罷課教師少證堅守崗位
【逃犯條例】家長聯盟反對楊潤雄製白色恐怖　教聯會：參與罷課教師少證堅守崗位
【逃犯條例】職工盟籲打工仔6．17罷工　盼僱主支持勿秋後算帳
【逃犯條例】職工盟籲打工仔6．17罷工　盼僱主支持勿秋後算帳
「幣少爺」涉深水埗撒錢控妨擾罪准保釋　押後7月再訊
「幣少爺」涉深水埗撒錢控妨擾罪准保釋　押後7月再訊
【逃犯條例】喇沙書院80人靜坐反修例　有學生稱考慮下周一罷課
【逃犯條例】喇沙書院80人靜坐反修例　有學生稱考慮下周一罷課
Google「sad」翻譯成「高興」引熱議　曾一度顯示「很高興看到香港成為中國」
Google「sad」翻譯成「高興」引熱議　曾一度顯示「很高興看到香港成為中國」
西貢海面現女浮屍
西貢海面現女浮屍
清潔工狎5安老院友　判囚11個月
清潔工狎5安老院友　判囚11個月
【逃犯條例】回歸前立法局審議《逃犯條例》　黎慶寧時任保安司
【逃犯條例】回歸前立法局審議《逃犯條例》　黎慶寧時任保安司
小巴司機自備長者八達通騙逾四萬元津貼　遭運輸署揭發被捕
小巴司機自備長者八達通騙逾四萬元津貼　遭運輸署揭發被捕
【逃犯條例】香港眾志港鐵站內跪地　籲市民罷工罷課
【逃犯條例】香港眾志港鐵站內跪地　籲市民罷工罷課
【逃犯條例】蔡海偉引「贏咗場交，輸咗頭家」　稱政府若堅持修例失年輕人信任
【逃犯條例】蔡海偉引「贏咗場交，輸咗頭家」　稱政府若堅持修例失年輕人信任
控方稱3人認出被告　警署汽油彈案押後8月初再訊
控方稱3人認出被告　警署汽油彈案押後8月初再訊
牛頭角報檔遇竊　失萬元香煙現金
牛頭角報檔遇竊　失萬元香煙現金
天氣炎熱　最高氣溫32度
天氣炎熱　最高氣溫32度
【逃犯條例．短片】中信橋添馬公園歌聲處處　教大講師黎明︰盼絕食103小時
【逃犯條例．短片】中信橋添馬公園歌聲處處　教大講師黎明︰盼絕食103小時
明報聲明
明報聲明