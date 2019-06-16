【逃犯條例】路透社：北京嚴重懷疑林鄭能力 (08:32)

報道另引述一些早前曾跟林鄭月娥會面的商界和外國領事館人員稱，林鄭月娥對北京在面對中美貿易戰和南海緊張局勢升溫下，她仍強推《逃犯條例》修訂，表現得「無動於中以妥協」（appeared in no mood to compromise）。報道引述有政治評論員稱，林鄭月娥的管治已陷倒數。

（路透社）

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