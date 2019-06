【逃犯條例】路透社：北京嚴重懷疑林鄭能力 (08:32)

特首林鄭月娥昨日(15日)宣布暫緩修訂《逃犯條例》,路透社今日(16日)引述「一個在北京跟中央領導有聯繫,並會定期跟高官見面的消息來源」(a source in Beijing with ties to China’s leadership who meets regularly with senior officials)稱,北京在特區政府處理今次風波拙劣後,「如今對林鄭月娥的能力有嚴重懷疑」(Beijing now had severe doubts about Lam’s capabilities)。報道引述國務院及中聯辦均拒即時回應有關消息。