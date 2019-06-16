【逃犯條例．多圖】危站反修例者墮斃　市民到場悼念 (08:04)

一名35歲姓梁、身穿寫有抗議字句雨衣的男子，昨晚（15日）在金鐘太古廣場墮樓後送院不治，警方稱在現場檢獲遺書，暫未知遺書內容是否與反修例有關。不少市民在太古廣場外悼念，有人落淚並互相擁抱。
該男子昨午（15日）危站金鐘太古廣場4樓平台邊緣，旁邊掛有一幅寫有「反送中」字句橫額。4個多小時後，男子爬出圍欄，消防抓着其上衣欲將他拉回安全位置時，男子掙扎，結果上衣甩脫，他飛墮而下，跌在救生氣墊旁地上，送院不治。
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