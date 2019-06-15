【逃犯條例】逾7萬人聯署促警撤「暴動」標籤　批警員「淪為暴徒」 (22:25)

聯署聲明指出，周三當日警方藉立法會防線的警民衝突，「向多處和平集會民眾施放催淚彈，發射布袋彈及橡膠彈，向記者施襲」，多名市民中槍，其中一名中學教師更遭警員在無警告下開槍擊中頭部；又有警員以粗言穢語挑釁記者等，顯示部分警員已「淪為『暴徒』，向手無寸鐡的和平示威者施以不合比例的暴力」。

政務司長張建宗強調，港府高層無參與將金鐘衝突定性為「暴動」，以及開槍發射橡膠子彈的決定。聯署強烈譴責警務處長盧偉聰「粗疏地立論」，基於局部警民衝突而把數萬人的和平示威列為「暴動」，並向市民發動不合比例的暴力襲擊，要求警方撤回把衝突列為「暴動」的失實判斷及不合理決定。

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