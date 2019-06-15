【逃犯條例】癌爸爸中橡膠彈　女兒：政府欠市民一句「對不起」 (20:59)

6．12當日被橡膠子彈擊中倒地的其中一人，是身患第三期肺癌的58歲「老吳」。他的女兒Frances向本報記者指出，當時爸爸與警方相距約7米外，聽到5至6下槍聲後，感到一陣劇痛，發現有橡膠子彈打到其皮帶上，中彈皮帶扣破爛。Frances引述醫生指出，若非有皮帶擋住，爸爸的下半身很可能癱瘓。
記者當日目擊「老吳」在添華道與夏慤道交界，一度指罵警察，曾說「我死了不緊要」，但手上並無任何武器，也沒有戴頭盔。當時警方數次開槍，曾混合發射催淚彈及橡膠子彈，未幾見老吳倒地。
Frances說，父親現已出院，警方曾說會控告其父親非法集結，不排除會改控暴動罪。她今午（15日）聽到行政長官林鄭月娥的講話後，覺得政府欠市民一句「對不起」，「試試叫她（林鄭月娥）兩個兒子出來食一次催淚彈」，她指摘林鄭月娥的一番說話「無誠意」。
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