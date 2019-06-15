【逃犯條例】民主派晤林鄭不歡而散　毛孟靜：她全程黑面 (20:34)

特首林鄭月娥在宣布暫緩修訂《逃犯條例》的記者會前先約見建制派立法會議員，記者會後才會見民主派議員，雙方見面一小時。民主派會議召集人毛孟靜接受查詢時形容，會面不歡而散，而林鄭月娥在會面中的態度十分差、全程黑面。
民主派一行12人出席與林鄭月娥的會面，向林鄭月娥提出撤回修例，否則就是幫民主派號召市民上街。毛孟靜說，在會面中再問林鄭月娥會否下台，林太回應稱不會下台，也不會考慮；民主黨林卓廷追問林太再如何管治香港，毛引述林太說「我有信心」可管治香港。
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