【逃犯條例】民陣批林鄭無視港人訴求　周日續遊行促撤修例釋放被捕者 (20:12)

特首林鄭月娥宣布暫緩修訂《逃犯條例》，民陣召集人岑子杰表示，對特首在記者會上的回應感到非常失望及憤怒，認為她沒有理會香港人訴求。民陣明日（16日）繼續遊行，要求撤回修例、取消「暴動」定義、警方釋放被捕者，並要求林鄭月娥下台。民陣早前呼籲市民「三罷」，以響應周一（17日）立法會外集會，惟因立法會就修例的會議暫停，故民陣取消當日的集會示威。民陣亦會發起網上聯署，要求林鄭下台。
取消周一「三罷」集會 網上聯署促林鄭下台
岑子杰批評，《逃犯條例》修訂「12日可上大會二讀，兩星期內可強行通過表決，這就像一把刀刺中我們心臟」，形容林鄭月娥僅暫緩修例而不撤回，是不肯將刀拔出來。他強調，香港人是要求撤回修例。他呼籲市民呼籲身邊的人明日上街，令林鄭月娥知道她並無回應市民訴求。他指出，警方已就明日遊行批出不反對通知書。
至於原定周一（17日）發動的「三罷」及示威行動，岑子杰表示，由於修例會議暫停，故當日不會有行動，強調「三罷是蓄勢待發」，當政府再提出二讀草案，市民便會恢復罷工、罷市、罷學。民陣指出，目前會做好社區教育及宣傳工作，令更多香港人明白發動三罷的原因。
另外，社總總幹事許麗明表示，社福界周一早上會繼續發起罷工，並會到社區講解今次事件。她批評林鄭月娥對台灣殺人案死者潘曉穎的家屬是「用完即棄」，社工非常憤怒。
教協表示不能接受政府只暫緩而不撤回修訂《逃犯條例》，發起教育界「白衣行動」，呼籲教師周一穿白衣回校，以象徵光明和希望，以及「反對惡法、守護香港下一代」的決心。
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