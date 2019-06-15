港聞
下一篇 上一篇

【逃犯條例】民陣批林鄭無視港人訴求　周日續遊行促撤修例釋放被捕者 (20:12)

特首林鄭月娥宣布暫緩修訂《逃犯條例》，民陣召集人岑子杰表示，對特首在記者會上的回應感到非常失望及憤怒，認為她沒有理會香港人訴求。民陣明日（16日）繼續遊行，要求撤回修例、取消「暴動」定義、警方釋放被捕者，並要求林鄭月娥下台。民陣早前呼籲市民「三罷」，以響應周一（17日）立法會外集會，惟因立法會就修例的會議暫停，故民陣取消當日的集會示威。民陣亦會發起網上聯署，要求林鄭下台。

取消周一「三罷」集會　網上聯署促林鄭下台 

岑子杰批評，《逃犯條例》修訂「12日可上大會二讀，兩星期內可強行通過表決，這就像一把刀刺中我們心臟」，形容林鄭月娥僅暫緩修例而不撤回，是不肯將刀拔出來。他強調，香港人是要求撤回修例。他呼籲市民呼籲身邊的人明日上街，令林鄭月娥知道她並無回應市民訴求。他指出，警方已就明日遊行批出不反對通知書。

至於原定周一（17日）發動的「三罷」及示威行動，岑子杰表示，由於修例會議暫停，故當日不會有行動，強調「三罷是蓄勢待發」，當政府再提出二讀草案，市民便會恢復罷工、罷市、罷學。民陣指出，目前會做好社區教育及宣傳工作，令更多香港人明白發動三罷的原因。

另外，社總總幹事許麗明表示，社福界周一早上會繼續發起罷工，並會到社區講解今次事件。她批評林鄭月娥對台灣殺人案死者潘曉穎的家屬是「用完即棄」，社工非常憤怒。

教協表示不能接受政府只暫緩而不撤回修訂《逃犯條例》，發起教育界「白衣行動」，呼籲教師周一穿白衣回校，以象徵光明和希望，以及「反對惡法、守護香港下一代」的決心。

逃犯條例　相關報道：

【逃犯條例．特首記招】林鄭宣布暫緩修訂逃犯條例 解說後整合意見徵詢議員決定下一步

【逃犯條例．特首記招】林鄭堅稱分歧只因溝通不足 認未仔細研究大律師公會意見

【逃犯條例．特首記招】道歉？下台？林鄭月娥沒正面回應 強調初心正確不撤修例

李家超通知立法會收回二讀　梁君彥籲遊行市民和平理性

修例由爭議至暫緩全時序

外交部耿爽：支持尊重理解特區政府決定

港澳辦：續堅定支持林鄭依法施政　讚港警「市民安全守護者」

行會非官守議員支持暫緩修例　理解警方執法

陸委會籲港府回應台灣司法互助請求　關注修例後續發展

民主派提4要求：撤修例、撤暴動定性、不檢控被捕者、林鄭下台

政黨回應 涂謹申：林鄭應下台 經民聯：支持暫緩修訂

台灣殺人案死者家屬求助民建聯　李慧琼：會要求政府想辦法

工總盼各界回歸理性討論 總商會籲政府釋除各方疑慮

藝文界絕食逾85小時 教大講師黎明發燒血糖急降

網傳內地公安來港冒警執法 警方澄清「絕無其事」

民陣：政府一日未撤修例　會堅持反對下去

消息：中聯辦急召人代政協明早9時半開會 料談暫緩修例

路透社引述資深警務人員︰警隊內不滿特首處理危機「瘋狂」　感成磨心

林鄭下午見傳媒宣布暫緩修例　中午先向建制派議員解釋

彭定康：英有責任幫港走出黑暗時期　港應公開研訊警察使用過度武力

美官員︰若非北京行動使情勢急劇升溫　不大可能修訂《香港政策法》

4月曾拒出口防暴盾 武器輸港 英：倘違人權準則即撤許可

要求登記「立法會外大型集會」傷者身分　醫管局：助重大事故控制中心處理

醫院要交6．12放假員工名單 工會批涉政治操作白色恐怖

4年終修好家裂 一場遊行再撕開 佔運黃藍對立重現 抗爭姊不怪警察弟

北京探子「戰場」收風 不願港重演六四

媽媽集會呼「不要做天安門母親」促撤修例　隻身擋警城姐：林鄭無父母心

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例遊行 林鄭月娥 暫緩 修例 民陣 社總 教協 白衣行動 三罷 編輯推介

上 / 下一篇新聞

太古廣場平台掛「反送中」橫額　男子墮樓昏迷送院
太古廣場平台掛「反送中」橫額　男子墮樓昏迷送院
【逃犯條例】要求登記「立法會外大型集會」傷者身分　醫管局：助重大事故控制中心處理
【逃犯條例】要求登記「立法會外大型集會」傷者身分　醫管局：助重大事故控制中心處理
【逃犯條例】癌爸爸中橡膠彈　女兒：政府欠市民一句「對不起」
【逃犯條例】癌爸爸中橡膠彈　女兒：政府欠市民一句「對不起」
【逃犯條例】民主派晤林鄭不歡而散　毛孟靜：她全程黑面
【逃犯條例】民主派晤林鄭不歡而散　毛孟靜：她全程黑面
【逃犯條例】政黨回應　田北辰：新方案須獲多數港人支持　眾志呼籲繼續上街
【逃犯條例】政黨回應　田北辰：新方案須獲多數港人支持　眾志呼籲繼續上街
【逃犯條例】醫院要交6．12放假員工名單 工會批涉政治操作白色恐怖
【逃犯條例】醫院要交6．12放假員工名單 工會批涉政治操作白色恐怖
【逃犯條例】藝文界絕食持續　教大講師黎明送院
【逃犯條例】藝文界絕食持續　教大講師黎明送院
【逃犯條例】行會非官守議員支持暫緩修例　理解警方執法
【逃犯條例】行會非官守議員支持暫緩修例　理解警方執法
【逃犯條例】民主派提4要求：撤修例、撤暴動定性、不檢控被捕者、林鄭下台
【逃犯條例】民主派提4要求：撤修例、撤暴動定性、不檢控被捕者、林鄭下台
【逃犯條例】李家超通知立法會收回二讀　梁君彥籲遊行市民和平理性
【逃犯條例】李家超通知立法會收回二讀　梁君彥籲遊行市民和平理性
【逃犯條例】台灣殺人案死者家屬求助民建聯　李慧琼：會要求政府想辦法
【逃犯條例】台灣殺人案死者家屬求助民建聯　李慧琼：會要求政府想辦法
【逃犯條例】港澳辦：續堅定支持林鄭依法施政　讚港警「市民安全守護者」
【逃犯條例】港澳辦：續堅定支持林鄭依法施政　讚港警「市民安全守護者」
【逃犯條例】工總盼各界回歸理性討論　總商會籲政府釋除各方疑慮
【逃犯條例】工總盼各界回歸理性討論　總商會籲政府釋除各方疑慮
【逃犯條例．特首記招】林鄭堅稱分歧只因溝通不足　認未仔細研究大律師公會意見
【逃犯條例．特首記招】林鄭堅稱分歧只因溝通不足　認未仔細研究大律師公會意見
【逃犯條例．特首記招．短片】道歉？下台？林鄭月娥沒正面回應　強調初心正確不撤修例
【逃犯條例．特首記招．短片】道歉？下台？林鄭月娥沒正面回應　強調初心正確不撤修例
600家長出席英華小一入學簡介會　候任校長：視所有學生作兒子
600家長出席英華小一入學簡介會　候任校長：視所有學生作兒子
【逃犯條例】修例由爭議至暫緩全時序
【逃犯條例】修例由爭議至暫緩全時序
【逃犯條例．特首記招】林鄭宣布暫緩修訂逃犯條例　解說後整合意見徵詢議員決定下一步
【逃犯條例．特首記招】林鄭宣布暫緩修訂逃犯條例　解說後整合意見徵詢議員決定下一步
79歲老翁大欖遠足迷路　失蹤13小時後尋回
79歲老翁大欖遠足迷路　失蹤13小時後尋回
76%荃灣舊區家長：兒童學習開支負擔大　社工籲學習券派基層
76%荃灣舊區家長：兒童學習開支負擔大　社工籲學習券派基層
【逃犯條例】網傳內地公安來港冒警執法　警方澄清「絕無其事」
【逃犯條例】網傳內地公安來港冒警執法　警方澄清「絕無其事」
【逃犯條例】林鄭月娥今午3時見記者
【逃犯條例】林鄭月娥今午3時見記者
【逃犯條例】消息：中聯辦急召人代政協明早9時半開會　料談暫緩修例
【逃犯條例】消息：中聯辦急召人代政協明早9時半開會　料談暫緩修例
【逃犯條例】民陣：政府一日未撤修例　會堅持反對下去
【逃犯條例】民陣：政府一日未撤修例　會堅持反對下去
「花王」涉性侵智障女　准保釋下月中再訊
「花王」涉性侵智障女　准保釋下月中再訊
【逃犯條例】中學校長會︰不贊成罷課　政府推修例未顧年輕人感受
【逃犯條例】中學校長會︰不贊成罷課　政府推修例未顧年輕人感受
【逃犯條例】區聞海稱林鄭可道歉　承諾檢討修例決策模式保管治
【逃犯條例】區聞海稱林鄭可道歉　承諾檢討修例決策模式保管治
【逃犯條例】路透社引述資深警務人員︰警隊內不滿特首處理危機「瘋狂」　感成磨心
【逃犯條例】路透社引述資深警務人員︰警隊內不滿特首處理危機「瘋狂」　感成磨心
【逃犯條例】林鄭下午見傳媒宣布暫緩修例　中午先向建制派議員解釋
【逃犯條例】林鄭下午見傳媒宣布暫緩修例　中午先向建制派議員解釋
西環新開業糖水舖遭淋黑油
西環新開業糖水舖遭淋黑油
慈樂邨中年婦墮樓亡
慈樂邨中年婦墮樓亡
時代廣場中年漢墮樓亡
時代廣場中年漢墮樓亡
違規私家車圖衝撞警員　警開兩槍制止　司機負傷棄車逃去
違規私家車圖衝撞警員　警開兩槍制止　司機負傷棄車逃去
【逃犯條例】報道：林鄭料今宣布暫緩修例　鍾國斌：應給機會林鄭　涂謹申：林鄭此前涉政治誤判
【逃犯條例】報道：林鄭料今宣布暫緩修例　鍾國斌：應給機會林鄭　涂謹申：林鄭此前涉政治誤判
美官員︰若非北京行動使情勢急劇升溫　不大可能修訂《香港政策法》
美官員︰若非北京行動使情勢急劇升溫　不大可能修訂《香港政策法》
大致天晴　最高氣溫32度
大致天晴　最高氣溫32度
景賢里開放日入場券逾2萬　今、明兩日免費派發
景賢里開放日入場券逾2萬　今、明兩日免費派發
【逃犯條例】中信天橋深夜人群未散
【逃犯條例】中信天橋深夜人群未散
【逃犯條例】港大醫學院梁卓偉：放下盾牌或雨傘　都是香港人
【逃犯條例】港大醫學院梁卓偉：放下盾牌或雨傘　都是香港人
【逃犯條例．多圖】媽媽集會呼「不要做天安門母親」促撤修例　隻身擋警城姐：林鄭無父母心
【逃犯條例．多圖】媽媽集會呼「不要做天安門母親」促撤修例　隻身擋警城姐：林鄭無父母心
【逃犯條例】郭位函城大師生稱「十分擔心大家」　設法聯絡被捕受傷學生
【逃犯條例】郭位函城大師生稱「十分擔心大家」　設法聯絡被捕受傷學生
【逃犯條例】大律師公會晤鄭若驊　要求撤回修訂
【逃犯條例】大律師公會晤鄭若驊　要求撤回修訂
【逃犯條例】警設「舉報網絡欺凌警務人員熱線」　私隱署接逾50投訴查詢
【逃犯條例】警設「舉報網絡欺凌警務人員熱線」　私隱署接逾50投訴查詢
【逃犯條例】逾百中學校長聯署促擱置修例　憂學生冒遭射擊風險阻法例通過
【逃犯條例】逾百中學校長聯署促擱置修例　憂學生冒遭射擊風險阻法例通過
【逃犯條例】政府提3項草案恢復二讀日期　未提《逃犯條例》修訂
【逃犯條例】政府提3項草案恢復二讀日期　未提《逃犯條例》修訂
【逃犯條例】鍾國斌：立法會短期內難開會　田北俊：再籲自由黨支持擱置修例
【逃犯條例】鍾國斌：立法會短期內難開會　田北俊：再籲自由黨支持擱置修例
【逃犯條例】醫學界促警方避免醫院內拘捕求診示威者　醫管局：致力保障病人私隱
【逃犯條例】醫學界促警方避免醫院內拘捕求診示威者　醫管局：致力保障病人私隱
海關首破冒牌夾公仔店拘6人
海關首破冒牌夾公仔店拘6人
【逃犯條例】建制派倡暫緩修例　民主派續要求撤回
【逃犯條例】建制派倡暫緩修例　民主派續要求撤回
【逃犯條例】致函學校被指製白色恐怖　教育局：有責任了解罷課影響
【逃犯條例】致函學校被指製白色恐怖　教育局：有責任了解罷課影響
【逃犯條例】曾鈺成：暫緩修例可紓怨氣　強推只會港人心中留刺
【逃犯條例】曾鈺成：暫緩修例可紓怨氣　強推只會港人心中留刺
【逃犯條例．短片】演藝學院學生憂創作自由收窄
【逃犯條例．短片】演藝學院學生憂創作自由收窄
【逃犯條例】行會成員意見分歧　陳智思稱對立激烈難討論　湯家驊籲尋中間方案
【逃犯條例】行會成員意見分歧　陳智思稱對立激烈難討論　湯家驊籲尋中間方案
【逃犯條例】「保公義撐修例大聯盟」記者會取消　赴警總慰問前線警員
【逃犯條例】「保公義撐修例大聯盟」記者會取消　赴警總慰問前線警員
【逃犯條例】黨員吳龍飛發起業主聯署反修例　自由黨稱其言論不代表黨立場
【逃犯條例】黨員吳龍飛發起業主聯署反修例　自由黨稱其言論不代表黨立場
【逃犯條例】14神學院聯合聲明促政府暫緩修例　聆聽民意
【逃犯條例】14神學院聯合聲明促政府暫緩修例　聆聽民意
【逃犯條例】陳健波：曾向陳國基表達關注　很多建制派有努力為香港好
【逃犯條例】陳健波：曾向陳國基表達關注　很多建制派有努力為香港好
海怡半島女傭疑向男童淋冷水　涉虐兒被捕
海怡半島女傭疑向男童淋冷水　涉虐兒被捕
【逃犯條例】陸路交通運輸業大聯盟譴責示威堵路　籲各方克制
【逃犯條例】陸路交通運輸業大聯盟譴責示威堵路　籲各方克制
【逃犯條例】27前高官議員包括施祖祥籲撤草案　黎慶寧：香港要冷靜期　盼勿再流血（附名單）
【逃犯條例】27前高官議員包括施祖祥籲撤草案　黎慶寧：香港要冷靜期　盼勿再流血（附名單）
美國委派史墨客7月接任駐港澳總領事
美國委派史墨客7月接任駐港澳總領事
【逃犯條例】人民日報籲和平理性守護香港繁榮穩定
【逃犯條例】人民日報籲和平理性守護香港繁榮穩定
【逃犯條例】田北辰促立法會會期內暫緩討論　稱倘通過修例建制派或失過半議席
【逃犯條例】田北辰促立法會會期內暫緩討論　稱倘通過修例建制派或失過半議席
【逃犯條例】家長聯盟反對楊潤雄製白色恐怖　教聯會：參與罷課教師少證堅守崗位
【逃犯條例】家長聯盟反對楊潤雄製白色恐怖　教聯會：參與罷課教師少證堅守崗位
【逃犯條例】職工盟籲打工仔6．17罷工　盼僱主支持勿秋後算帳
【逃犯條例】職工盟籲打工仔6．17罷工　盼僱主支持勿秋後算帳
「幣少爺」涉深水埗撒錢控妨擾罪准保釋　押後7月再訊
「幣少爺」涉深水埗撒錢控妨擾罪准保釋　押後7月再訊
【逃犯條例】喇沙書院80人靜坐反修例　有學生稱考慮下周一罷課
【逃犯條例】喇沙書院80人靜坐反修例　有學生稱考慮下周一罷課
Google「sad」翻譯成「高興」引熱議　曾一度顯示「很高興看到香港成為中國」
Google「sad」翻譯成「高興」引熱議　曾一度顯示「很高興看到香港成為中國」
西貢海面現女浮屍
西貢海面現女浮屍
清潔工狎5安老院友　判囚11個月
清潔工狎5安老院友　判囚11個月
【逃犯條例】回歸前立法局審議《逃犯條例》　黎慶寧時任保安司
【逃犯條例】回歸前立法局審議《逃犯條例》　黎慶寧時任保安司
小巴司機自備長者八達通騙逾四萬元津貼　遭運輸署揭發被捕
小巴司機自備長者八達通騙逾四萬元津貼　遭運輸署揭發被捕
【逃犯條例】香港眾志港鐵站內跪地　籲市民罷工罷課
【逃犯條例】香港眾志港鐵站內跪地　籲市民罷工罷課
【逃犯條例】蔡海偉引「贏咗場交，輸咗頭家」　稱政府若堅持修例失年輕人信任
【逃犯條例】蔡海偉引「贏咗場交，輸咗頭家」　稱政府若堅持修例失年輕人信任
控方稱3人認出被告　警署汽油彈案押後8月初再訊
控方稱3人認出被告　警署汽油彈案押後8月初再訊
牛頭角報檔遇竊　失萬元香煙現金
牛頭角報檔遇竊　失萬元香煙現金
天氣炎熱　最高氣溫32度
天氣炎熱　最高氣溫32度
【逃犯條例．短片】中信橋添馬公園歌聲處處　教大講師黎明︰盼絕食103小時
【逃犯條例．短片】中信橋添馬公園歌聲處處　教大講師黎明︰盼絕食103小時
明報聲明
明報聲明
【逃犯條例．不斷更新．多圖】港大李國賢堂舍監確認兩名宿生早前被捕
【逃犯條例．不斷更新．多圖】港大李國賢堂舍監確認兩名宿生早前被捕
民航處空管系統故障16分鐘　兩航班受影響
民航處空管系統故障16分鐘　兩航班受影響
【逃犯條例】港台受傷司機一度停心跳：好驚好驚　去了鬼門關又回來
【逃犯條例】港台受傷司機一度停心跳：好驚好驚　去了鬼門關又回來
【逃犯條例】楊潤雄：會了解各校學生缺席教師調配　提供支援
【逃犯條例】楊潤雄：會了解各校學生缺席教師調配　提供支援
旺角商廈墜窗　女童輕傷
旺角商廈墜窗　女童輕傷
【逃犯條例】民陣申請周日遊行至政總　呼籲全港周一集會繼續「三罷」
【逃犯條例】民陣申請周日遊行至政總　呼籲全港周一集會繼續「三罷」
【逃犯條例】華英校長：受罷課學生觸動　盼推遲修例
【逃犯條例】華英校長：受罷課學生觸動　盼推遲修例
【逃犯條例】數百市民中信橋默站　舉標語籲「停止槍擊學生」
【逃犯條例】數百市民中信橋默站　舉標語籲「停止槍擊學生」
【逃犯條例．短片】記者採訪示威遭警舉槍指嚇辱罵　盧偉聰：我對記者是最客氣
【逃犯條例．短片】記者採訪示威遭警舉槍指嚇辱罵　盧偉聰：我對記者是最客氣
【逃犯條例】牧師傳道人親歷衝突　譴責暴力鎮壓和平示威
【逃犯條例】牧師傳道人親歷衝突　譴責暴力鎮壓和平示威
【逃犯條例】大專各界關注學生參與示威　城大學生會稱一名學生被捕
【逃犯條例】大專各界關注學生參與示威　城大學生會稱一名學生被捕
劉智鵬接替呂漢光任嶺大協理副校長　負責學術及對外關係
劉智鵬接替呂漢光任嶺大協理副校長　負責學術及對外關係
【逃犯條例】記協嚴重譴責警方傷記者阻採訪　籲作公正內部調查
【逃犯條例】記協嚴重譴責警方傷記者阻採訪　籲作公正內部調查
【逃犯條例】記者稱被警槍指向「舉手」投降　警：情況混亂盼體諒
【逃犯條例】記者稱被警槍指向「舉手」投降　警：情況混亂盼體諒
助中小學訂校本健康推廣策略　衛生署推先導計劃
助中小學訂校本健康推廣策略　衛生署推先導計劃
【逃犯條例】盧偉聰：拘11人22警傷　施放約150催淚彈
【逃犯條例】盧偉聰：拘11人22警傷　施放約150催淚彈
披露廉署查馮程淑儀　吳文遠判囚4月上訴遭駁回　即時監禁
披露廉署查馮程淑儀　吳文遠判囚4月上訴遭駁回　即時監禁
【逃犯條例】中國駐英大使：中央從未指示香港修例　外交部：強烈譴責各類暴力
【逃犯條例】中國駐英大使：中央從未指示香港修例　外交部：強烈譴責各類暴力
【逃犯條例】三會一方：香港人絕非暴徒　促政府懸崖勒馬撤修例草案
【逃犯條例】三會一方：香港人絕非暴徒　促政府懸崖勒馬撤修例草案
黃雨警告取消
黃雨警告取消
涉冒警狎3女網友　26歲男廚工：未試過逼女仔
涉冒警狎3女網友　26歲男廚工：未試過逼女仔
【逃犯條例】總商會遺憾示威演變暴力　懇請政府與大眾作有意義對話
【逃犯條例】總商會遺憾示威演變暴力　懇請政府與大眾作有意義對話
【龔如心千億遺產】律政司遺產管理人華懋基金須入誓章　爭議交法庭處理
【龔如心千億遺產】律政司遺產管理人華懋基金須入誓章　爭議交法庭處理
【逃犯條例】紐約時報：林鄭強硬姿態有如習近平　錯判民意親北京陣營有微言
【逃犯條例】紐約時報：林鄭強硬姿態有如習近平　錯判民意親北京陣營有微言
【逃犯條例】譚文豪提緊急質詢　促李家超解釋警毆記者橡膠彈瞄準頭
【逃犯條例】譚文豪提緊急質詢　促李家超解釋警毆記者橡膠彈瞄準頭
【逃犯條例】人民日報：暴力禍港者不會得逞　環球時報：騷亂令親者痛仇者快
【逃犯條例】人民日報：暴力禍港者不會得逞　環球時報：騷亂令親者痛仇者快
理髮店女店主遭前夫淋鏹水　兩途人遭殃同送院
理髮店女店主遭前夫淋鏹水　兩途人遭殃同送院
「道士」藉詞非禮母女罪成下周判刑　辯方求情：行為未達惡心境界
「道士」藉詞非禮母女罪成下周判刑　辯方求情：行為未達惡心境界
【逃犯條例】指撤修例無助解決問題　 葉劉稱03年後市民有不滿「一號召就出來」
【逃犯條例】指撤修例無助解決問題　 葉劉稱03年後市民有不滿「一號召就出來」
DQ案申請終院上訴許可遭駁回　梁國雄須付13.6萬訟費
DQ案申請終院上訴許可遭駁回　梁國雄須付13.6萬訟費
【逃犯條例】大律師公會：關注有影片顯示警用非必要武力
【逃犯條例】大律師公會：關注有影片顯示警用非必要武力
【逃犯條例．立法會消息】今明不開大會　胡志偉斥暴力鎮壓年輕人　黃國健稱修例立場不變
【逃犯條例．立法會消息】今明不開大會　胡志偉斥暴力鎮壓年輕人　黃國健稱修例立場不變
【逃犯條例】黃國健感心寒心痛　何俊賢：有工作就回立法會
【逃犯條例】黃國健感心寒心痛　何俊賢：有工作就回立法會
港鐵：觀塘線因多宗輕微事故　需額外行車時間
港鐵：觀塘線因多宗輕微事故　需額外行車時間
【逃犯條例】胡志偉斥林鄭「任性」
【逃犯條例】胡志偉斥林鄭「任性」
【逃犯條例】陳智思：至今仍相信修例無問題
【逃犯條例】陳智思：至今仍相信修例無問題
牌照事務處暫停簽發牌照　中銀統一中心分行暫停服務
牌照事務處暫停簽發牌照　中銀統一中心分行暫停服務
運油車失控撞壆直衝30米山坡　司機被困重創
運油車失控撞壆直衝30米山坡　司機被困重創
【逃犯條例】金鐘站關閉　市民多花10分鐘上班　理解示威行動盼減少衝突
【逃犯條例】金鐘站關閉　市民多花10分鐘上班　理解示威行動盼減少衝突
港鐵巴士特別交通安排
港鐵巴士特別交通安排
【逃犯條例】立法會道龍和道交界仍有鐵馬未開通
【逃犯條例】立法會道龍和道交界仍有鐵馬未開通
【逃犯條例】英美歐盟關注港示威　美國會擬提《香港人權民主法案》
【逃犯條例】英美歐盟關注港示威　美國會擬提《香港人權民主法案》