【逃犯條例】民陣批林鄭無視港人訴求　周日續遊行促撤修例釋放被捕者 (20:12)

取消周一「三罷」集會 網上聯署促林鄭下台

岑子杰批評，《逃犯條例》修訂「12日可上大會二讀，兩星期內可強行通過表決，這就像一把刀刺中我們心臟」，形容林鄭月娥僅暫緩修例而不撤回，是不肯將刀拔出來。他強調，香港人是要求撤回修例。他呼籲市民呼籲身邊的人明日上街，令林鄭月娥知道她並無回應市民訴求。他指出，警方已就明日遊行批出不反對通知書。

至於原定周一（17日）發動的「三罷」及示威行動，岑子杰表示，由於修例會議暫停，故當日不會有行動，強調「三罷是蓄勢待發」，當政府再提出二讀草案，市民便會恢復罷工、罷市、罷學。民陣指出，目前會做好社區教育及宣傳工作，令更多香港人明白發動三罷的原因。

另外，社總總幹事許麗明表示，社福界周一早上會繼續發起罷工，並會到社區講解今次事件。她批評林鄭月娥對台灣殺人案死者潘曉穎的家屬是「用完即棄」，社工非常憤怒。

教協表示不能接受政府只暫緩而不撤回修訂《逃犯條例》，發起教育界「白衣行動」，呼籲教師周一穿白衣回校，以象徵光明和希望，以及「反對惡法、守護香港下一代」的決心。

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