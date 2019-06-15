【逃犯條例】醫院要交6．12放假員工名單 工會批涉政治操作白色恐怖 (19:46)

內部電郵附上一張表格，要求各個病房填寫早午晚更告假數目，信件下款為九龍醫院精神科行政部。香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，除了九龍醫院，亦接獲伊利沙伯醫院深切治療部以及產科多個病房人員指出，被要求報告告假同事資料；亦有傳新界東醫院聯網有相關要求。

劉凱文認為，前線同事難相信有關措施無記錄請假同事身分；過去發生多宗重大事故時都沒有這樣要求匯報請假人數，「放請假同事的名在高層面前，你恐嚇同事啊？咁多日唔數，你係要數嗰兩日，難以洗脫政治操作的嫌疑，令人心惶惶」。他批評醫管局高層和前線溝通差，未有解釋措施原委，又指李華珍信件無法釋疑前線憂慮和憤怒。

醫管局職工總會傍晚發聲明，強烈譴責醫管局行徑嚴重侵犯員工權利，質疑安排涉製造白色恐怖威嚇員工，以阻止支援反對修訂《逃犯條例》運動。工會促局方立即停止有關安排，並追究作出這決定的人。醫學界立法會議員陳沛然亦向醫管局行政總裁梁栢賢發信，要求立即查明真相及停止秋後算帳，以免在公立醫院內造成白色恐怖，打擊士氣。香港護士協會亦批九龍中醫院聯網製造白色恐怖，已去信要求醫管局解釋。

九龍中醫院聯網今日表示，由於事件突發可能要在短期內接收大量病人，為適時了解人手實况，在6月12日及13日收集臨時概况，收集的資料只包括請假員工數目及分類，並無記名，亦非個人活動申報；該資料收集已於6月14日停止。護理部承認未能對前線人員作充分解說，引起他們憂慮表示抱歉。不過，劉凱文質疑聯網稱14日停止是「講大話」，指出今日仍有九龍中醫院聯網管理人員致電前線，要求匯報請假人數。

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