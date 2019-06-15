【逃犯條例】醫院要交6．12放假員工名單 工會批涉政治操作白色恐怖 (19:46)

網上流傳一份以「統計員工病假和緊急年假」（Stock take of staff SL & Urgent AL）為題的醫管局內部電郵，指九龍中醫院聯網護理總經理李華珍要求各部門從6月12日起，每日下午2時半前要向部門主管，報告告病假和緊急年假的護士和房服務助理，以及他們的職級，被質疑製造白色恐怖及涉及政治操作。九龍中醫院聯網今日（15日）表示，收集資料只為了解人手實况，對安排被誤解為有其他目的感到遺憾。
內部電郵附上一張表格，要求各個病房填寫早午晚更告假數目，信件下款為九龍醫院精神科行政部。香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，除了九龍醫院，亦接獲伊利沙伯醫院深切治療部以及產科多個病房人員指出，被要求報告告假同事資料；亦有傳新界東醫院聯網有相關要求。
劉凱文認為，前線同事難相信有關措施無記錄請假同事身分；過去發生多宗重大事故時都沒有這樣要求匯報請假人數，「放請假同事的名在高層面前，你恐嚇同事啊？咁多日唔數，你係要數嗰兩日，難以洗脫政治操作的嫌疑，令人心惶惶」。他批評醫管局高層和前線溝通差，未有解釋措施原委，又指李華珍信件無法釋疑前線憂慮和憤怒。
醫管局職工總會傍晚發聲明，強烈譴責醫管局行徑嚴重侵犯員工權利，質疑安排涉製造白色恐怖威嚇員工，以阻止支援反對修訂《逃犯條例》運動。工會促局方立即停止有關安排，並追究作出這決定的人。醫學界立法會議員陳沛然亦向醫管局行政總裁梁栢賢發信，要求立即查明真相及停止秋後算帳，以免在公立醫院內造成白色恐怖，打擊士氣。香港護士協會亦批九龍中醫院聯網製造白色恐怖，已去信要求醫管局解釋。
九龍中醫院聯網今日表示，由於事件突發可能要在短期內接收大量病人，為適時了解人手實况，在6月12日及13日收集臨時概况，收集的資料只包括請假員工數目及分類，並無記名，亦非個人活動申報；該資料收集已於6月14日停止。護理部承認未能對前線人員作充分解說，引起他們憂慮表示抱歉。不過，劉凱文質疑聯網稱14日停止是「講大話」，指出今日仍有九龍中醫院聯網管理人員致電前線，要求匯報請假人數。
逃犯條例 相關報道：
要求登記「立法會外大型集會」傷者身分 醫管局：助重大事故控制中心處理
【逃犯條例．特首記招】林鄭宣布暫緩修訂逃犯條例 解說後整合意見徵詢議員決定下一步
【逃犯條例．特首記招】林鄭堅稱分歧只因溝通不足 認未仔細研究大律師公會意見
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例遊行 醫管局 九龍中醫院聯網 政治操作 白色恐怖 編輯推介