【逃犯條例】行會非官守議員支持暫緩修例　理解警方執法 (18:21)

特首林鄭月娥下午宣布暫緩修訂《逃犯條例》，行政會議非官守議員發表聲明，表示支持暫緩修例及重新諮詢，以紓緩社會緊張和對立局面。
聲明提及周日（9日）反修例遊行後的午夜，以及周三（12日）金鐘反修例示威都出現嚴重衝突，表示理解警方執法行動，並對有市民、傳媒工作者及執法人員受傷表示痛心。
行會非官守議員又表示，會繼續全力支持特首施政，呼籲市民繼續以和平、理性方式表達意見。
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