【逃犯條例】李家超通知立法會收回二讀　梁君彥籲遊行市民和平理性 (18:12)

李家超致函立法會主席梁君彥，表示自條例草案公布後，社會有很大關注，當中意見有支持亦有反對，政府雖兩度修訂草案，亦在5月30日公布6項改善措施，但考慮到市民仍有疑慮，政府當局決定暫緩草案的審議工作，以多作解說、溝通、聆聽意見，及仔細評估未來路向。政府將會審視未來路向，視乎情況適時通知立法會保安事務委員會。

另梁君彥亦透過發言人回應政府暫緩處理修訂《逃犯條例》草案，稱對政府決定暫緩修例表示理解，相信政府當局是認真聽取了各界人士及市民的聲音，才作出這個決定。這可讓各方冷靜一下，並讓當局就法案多作解說。

梁君彥續稱，鑑於政府已暫緩修例，原定安排下周一、二（17及18日）的會議均會取消。梁君彥呼籲議員重新聚焦議會事務，包括審議其他法案，監察政府及審批撥款等。對於有團體（民陣）發起明日（16日）再遊行，梁君彥呼籲市民和平理性地表達意見，以體現香港人一直尊重的法治精神。

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