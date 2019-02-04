【逃犯條例】港澳辦：續堅定支持林鄭依法施政　讚港警「市民安全守護者」 (18:08)

港澳辦發言人稱，修訂《逃犯條例》可彰顯法治和公義，「是必要的、正當的」，中央政府支持特區政府的修例工作，亦高度關注近期的反修例遊行集會及社會反應。港澳辦支持、尊重和理解港府暫緩修例，以便更廣泛地聽取社會各界意見，令社會盡快恢復平靜。

港澳辦又稱香港警隊「是市民安全和社會安寧的守護者，其執法專業水平享有廣泛讚譽」；中央政府強烈譴責反修例的「暴力行徑」，堅定支持警隊依法懲治，守護香港法治和治安。

（新華社）

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