【逃犯條例】民主派提4要求：撤修例、撤暴動定性、不檢控被捕者、林鄭下台 (18:17)

民主派會議召集人毛孟靜表示，要多謝香港人，近日才得以有一個空前絕後的示威。她又指出，儘管後來被定性為暴力，仍要好好感謝大家。

毛孟靜續說，林鄭月娥死不認錯，「痛心了3天，在記者會上，如同爛了的錄音機一樣」。她又說，林鄭月娥今天才說，台灣並不同意接收陳同佳，令相關移交沒迫切性，「好似醍醐灌頂一樣，當香港人傻，十分可恥」。民主黨主席胡志偉亦指摘，林鄭月娥的發言，完全沒有把香港人放在眼內。

工黨張超雄則稱，林鄭月娥於今日（15日）記者會上變相承認，明知修例沒有迫切性，仍無視上街示威者的訴求。對於周三（12日）有流血事件，張超雄稱林鄭月娥需負責，社福界後日（17日）亦會繼續罷工行動。

人民力量陳志全以普通話發言，表示感謝所有關心香港情况的台灣人，亦感謝台灣政府，令林鄭月娥不能再以陳同佳案作藉口強推修例。公民黨譚文豪說，林鄭月娥一直在消費台灣殺人案，是「吃人肉饅頭」，是「Bloody Carrie」，又表示香港除了媽媽明日（16日）要出來遊行，爸爸亦要走出來，「打血腥月娥這個怪獸」。

逃犯條例 相關報道：

工總盼各界回歸理性討論 總商會籲政府釋除各方疑慮

【逃犯條例．特首記招】林鄭堅稱分歧只因溝通不足 認未仔細研究大律師公會意見

【逃犯條例．特首記招】道歉？下台？林鄭月娥沒正面回應 強調初心正確不撤修例

政黨回應 涂謹申：林鄭應下台 經民聯：支持暫緩修訂

修例由爭議至暫緩全時序

【逃犯條例．特首記招】林鄭宣布暫緩修訂逃犯條例 解說後整合意見徵詢議員決定下一步

藝文界絕食逾85小時 教大講師黎明發燒血糖急降

網傳內地公安來港冒警執法 警方澄清「絕無其事」

民陣：政府一日未撤修例 會堅持反對下去

林鄭月娥今午3時見記者

消息：中聯辦急召人代政協明早9時半開會 料談暫緩修例

路透社引述資深警務人員︰警隊內不滿特首處理危機「瘋狂」 感成磨心

林鄭下午見傳媒宣布暫緩修例 中午先向建制派議員解釋

彭定康：英有責任幫港走出黑暗時期 港應公開研訊警察使用過度武力

報道：林鄭料今宣布暫緩修例 鍾國斌：應給機會林鄭 涂謹申：林鄭此前涉政治誤判

美官員︰若非北京行動使情勢急劇升溫 不大可能修訂《香港政策法》