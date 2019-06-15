【逃犯條例】台灣殺人案死者家屬求助民建聯　李慧琼：會要求政府想辦法 (18:11)

台灣殺人案死者潘曉穎的家屬一直尋求民建聯協助。對於暫緩修訂《逃犯條例》後可如何幫助家屬，李慧琼說相信家屬會擔心，疑犯被釋放後無辦法送到台灣，會促請政府繼續想辦法，該黨亦會想辦法。

李慧琼表示，有人對修例感不安及恐慌，但特區政府未能及時說明、澄清；更令市民痛心是有人借修例，蓄意引發各種暴力衝突，造成很多市民及警員受傷，甚至欺凌不同意見的人。民建聯強烈譴責破壞社會秩序的人，支持警方無畏無懼履行維持公眾秩序、保護市民生命安全的責任，要求政府必須嚴肅追究違法滋事分子。

被問到建制派一直支持修例，如今是否被林鄭「擺上台」，李慧琼稱相信不論支持定反對的市民，都不希望香港社會持續對立，導致將來有警員或市民受傷，出現更嚴重流血事件，在此考慮下，「停一停、諗一諗」是好事。她指出，建制派今午與林鄭月娥會面，反映了對逃犯條例引起社會不同意見的現况，相信政府會聽到。對於會否擔心修例問題影響建制派未來選情，李慧琼說會繼續努力去做。

至於暫緩修例會否影響政府管治威信，以及《國歌條例草案》未來在立法會恢復二讀時，會否被同樣手法導致要撤回？李慧琼表示，香港社會不是只得單一議題，昨日（14日）內委會、財委會都無法召開；既然特首已決定暫緩修訂《逃犯條例》，她希望不同意見可透過未來諮詢表達，「希望大家讓香港社會繼續向前行，如單一事件佔據了我們行政和立法力量，對整個社會都無好處」。

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