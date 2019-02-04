【逃犯條例】要求登記「立法會外大型集會」傷者身分　醫管局：助重大事故控制中心處理 (18:07)

本報獲得一份醫管局總辦事處於6月12日早上9時許發出的電郵，指示各院將立法會大型活動傷者，登記為「立法會外大型集會」（Mass Gathering outside Legco），並要列明是警察、記者、市民或其他，做法被質疑是製造「白色恐怖」。醫管局今日（15日）表示，有關資料只會用作服務安排統籌；又稱會提醒其他執法機構，於醫院環境須注意尊重病人隱私。
醫管局表示，「急症室資訊系統」設有「災難」單元（disaster module），在南丫海難丶牛頭角大火等過去大型災難事故中，協助重大事故控制中心監察急症室接收病人情况，適時調度和分流，以免病人過度集中於個別醫院致未能獲適時治理。
局方稱，當社會有重大事件，有可能涉及公職人員受傷，醫管局會要求急症室在可行情况下，把救援人員、市民及傳媒等身分資料作備註，用作服務安排統籌。該局只會向外公布整體傷病數字、不同性别的總人數、年齡範圍，以及受傷程度的簡單分類，不會提供個別病人的個人或臨牀資料。
醫管局稱理解有關備註可能引起部分人不必要的困擾，會盡力平衡運作需要和考慮其他人的觀感，在保障病人私隱的前提下，檢討有關做法。局方強調，醫管局和公立醫院員工都要嚴格遵守有關個人資料私隱和取閲權限的守則，如有違規，局方會作適當人事程序跟進。
不過，香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文指出，過去處理多次大型事故包括南丫海難、山竹颱風、馬拉松賽，從無要求記錄病人身分，今次是首次要醫護記錄傷者是否警察、記者。
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