【逃犯條例．特首記招】林鄭堅稱分歧只因溝通不足　認未仔細研究大律師公會意見 (16:43)

特首林鄭月娥下午宣布暫緩修訂《逃犯條例》。對外界質疑社會因今次修例出現嚴重分歧和撕裂，她在記者會上堅持，只是因為政府就修例解說及溝通不足；她又承認，因「事情每日都發生得很快」，未仔細研究大律師公會對修例的意見。
政府一直表示，修訂《逃犯條例》是要堵塞現時相關法律漏洞，並要處理香港男子陳同佳涉嫌在台灣殺死懷孕女友潘曉穎的案件。有在場記者指出，台灣早已表明不會接受香港透過修訂《逃犯條例》把陳同佳移交到台灣，多個國家亦質疑修例，香港市民也早在周日（9日）已遊行反修例，質疑林鄭月娥為何到今日（15日）才宣布暫緩修例。記者又提及，有法律界及立法會議員亦表明，他們反對修例並非因為政府溝通不足，而是不接受內地司法制度，問林鄭月娥為何認為，繼續溝通就能解決內地法制問題。
林鄭月娥回應稱，留意到台灣、國際及本地社會過去一段時間「發表了一些意見」，但若政府每次聽到意見就大幅改動政策，並非負責任或適當做法；她表示，政府是在過去一星期見到最新形勢「令人擔憂及痛心」，須盡快回復社會平靜，加上若恢復二讀修例，可能引致更嚴重衝突，故決定暫緩修訂《逃犯條例》。
她又表示，若「認真看」不同團體、特別是大律師公會及律師會的意見，可見他們都不是認為「所有事都不能做」或「涉及內地無得做」，且認同是有適當方法處理修例，其他方法亦可研究。林鄭月娥形容，大律師公會曾就修例發表「好長、好厚」的聲明，她本人仍「未可以仔細研究，因為時間、每日事情都發生得好快」，故她認為以開放態度和無前設地再溝通，之後再決定下一步，是合適和合理的做法。
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