【逃犯條例．特首記招．短片】道歉？下台？林鄭月娥沒正面回應　強調初心正確不撤修例 (16:24)

林鄭月娥在記者會上回應《明報》記者問及， 為何不撤回《逃犯條例》修訂時重申 ，今次修例的初心是正確的， 如果現階段撤回修例，會令人覺得修例無立足之地。惟她回應其他傳媒提問時承認，今年內不能向立法會保安事務委員會提交就修例的最新綜合意見。

但林鄭月娥未正面回應《明報》及其他記者先後問及，她會否為今次事件致歉、會否為此下台，和作出今次暫緩決定前有否見過中央港澳工作協調小組組長韓正等問題。她只表示，中央政府在她今次決定前沒作指示。

另外，林鄭月娥回應提問時亦表示，特區政府沒判斷過，今次反修例運動屬「顏色革命」。但她同意警方，將近日相關警民衝突定性為「暴動」。

林鄭月娥承認，由於台灣已表明不會接受香港透過修訂《逃犯條例》，把涉在台灣殺害懷孕女友潘曉穎的陳同佳移交到當地，故即使立法會按港府原定目標，在今年7月前完成修例，亦可能無法處理台灣殺人案。至於會如何向潘曉穎父母交代，林鄭月娥稱只能對他們說特區政府已盡力，希望他們釋懷。

記者會期間發生一段小插曲，主持稱「希望讓更多記者可提問」，限制每名記者只可問兩條問題，惟因傳媒就政府突提出暫緩修例有不少疑問，故無視限制盡量提問。林鄭月娥其後稱「有個遊戲規則話最多兩條（問題），喝極你你都話要第三條，就唔係尊重個遊戲規則啦！」在場記者隨即起哄，表示是因林鄭月娥未有回答提問才繼續追問。

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