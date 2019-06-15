【逃犯條例】政黨回應　涂謹申：林鄭應下台　經民聯：支持暫緩修訂 (16:20)

【16:30】香港眾志發出聲明，要求徹底撤回修例及追究血腥鎮壓，呼籲市民周日（16日）繼續上街參與黑色大遊行。眾志表示，暫緩立法只是林鄭月娥保全己身的詭計，令「惡法幽靈」持續盤旋在人民頭上。眾志強調，若當局執意擁護惡法，誓必繼續號召不合作行動。
【16:20】特首林鄭月娥下午3時召開記者會，宣布暫緩修訂《逃犯條例》。民主黨議員涂謹申回應表示，政府只要提前12日通知立法會，那把架在市民頭上的刀就可以劈下來；這就是法律。他反問：「為何這把刀仍要繼續架在市民頭上？可否先放下屠刀，讓市民安心？你把刀架在市民頭上，怎平心靜氣討論？」
他質疑林鄭月娥，若真的有半點改過的心，是否應該要多謝市民而非多謝一直到兩天前仍叫特首強硬修例的建制派？他指摘林鄭月娥到這刻仍然要做政治操作，把暫緩的「功勞」給建制派，到這刻仍然「賤視市民的聲音」。他認為林鄭月娥應問責下台。
經民聯表示，支持特區政府暫緩修訂，希望政府因應社會關注，就草案內容向社會各界詳細解說，期望特區政府做好解釋工作、多聆聽市民意見。經民聯呼籲社會各界不要以激進暴力的手法表達意見，共同維護香港社會安寧及法治精神。
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