600家長出席英華小一入學簡介會　候任校長：視所有學生作兒子 (16:06)

簡介會於今早9時開始，約11時結束。禮堂座無虛席，有家長甚至被安排到上層就坐。除了介紹學校背景和課程內容，林浣心和陳美娟各自分享教育理念和心得。對於要「接棒」，陳美娟笑言「這支棒很重」，自己是「勇者」。她表示，自己會尊重英華小學的文化和秉承林校長的辦學理念，又指出自己雖然只有兩個女兒，在學校卻跟頑皮的男生特別親近，會「把所有英華小朋友當作我的兒子」，獲家長拍掌支持。

在問答環節中，副校長李綺媚和陳麗萍稱，學校注重學生的理解，不會刻意催谷他們，分班也會按照學生興趣分配，如詩歌班和樂隊班等。她們亦解釋，學校並無特別喜歡某類學生，像花園一樣，「各種花在這裏我們都很開心」。

在資訊界工作的李太認為，英華小學的特別課程十分吸引，尤其是「森林課程」，讓學生走出大自然探索四周，培養學生的求生技能和自理能力，故為5歲的兒子報名，另打算報多4至5間小學。她表示，自己沒有替兒子安排很多興趣班，兒子現只有學鋼琴作課外活動。她同意女生比男生早熟，因此較喜歡男校，希望兒子有更全面和適切的學習環境。

現為家庭主婦的黃太今天亦有帶兒子出席簡介會，希望讓他熟習小學的校舍。她認為香港很少男子小學，亦非常欣賞學校的辦學理念，多方面皆為男生着想，並提供方法讓他們展現自己，故為兒子報名，打算最多報6至8間小學。她表示，丈夫去年曾出席英華簡介會，當時怕今年會與其他學校開放日撞期而無法參與。對於學校轉換新校長，她有信心新校長會好好理解男生需要並和他們溝通，因此不擔心學校會有太大改變。由於她們住九龍東，黃太說若成功入讀，或會考慮搬近校舍，方便兒子上學。

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