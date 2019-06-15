【逃犯條例】藝文界絕食持續　教大講師黎明送院 (18:38)

【15:06】藝文界絕食人士目前已絕食逾85小時，其中香港教育大學講師黎明開始發燒，血糖指數更已低至1.9，身體十分虛弱。她說，醫生有為她處方數支高濃度葡萄糖液，血糖於十多分鐘後回升。醫生表明效用只能維持數小時。但黎明表示，堅持要達到絕食103小時的目標。

有數名市民向中信橋聚集的人查詢如何可找到絕食人士，希望探望眾人。其中一名前來探望、從事保險業的李小姐說，對絕食者毫不認識，但見傳媒較少報道他們的情况，所以特意前來探望。她又說，很佩服絕食者，「若然批評者希望示威人士和平抗爭，他們（絕食者）不就是在和平抗爭嗎？」她表示，倘若政府稍後不公布撤回方案，她會考慮加入絕食。

特首林鄭月娥將於下午3時會見傳媒，2時許中信橋上約有50多人聚集，高唱《Sing Hallelujah to the Lord》，並齊念主禱文。當念至「因為國度、權柄、榮耀，全屬於祢，直到永遠」一句時，帶領念經者明顯激動，一眾人士亦提高了聲線。

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